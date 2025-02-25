Дедечко: Мне не очень нравятся слова, которые Трамп адресовал Зеленскому. Но наш народ невозможно победить
Мнение украинского футболиста
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Воспитанник киевского "Динамо" Денис Дедечко, который недавно
"Это печальный день и очень плохая ситуация для моей страны. Но я верю, что мы победим в этой войне и Украина вернется к хорошей, нормальной жизни.
Что касается заявлений Трампа в адрес Владимира Зеленского, то да, мне не очень нравятся слова, которые он адресовал нашему президенту. Сегодня (24 февраля 2025 года, - прим.) в Украину приехали многочисленные европейские политики. Посмотрим... Но я знаю одно. Что наш народ очень сильный и его невозможно победить", - цитирует Дедечко Gazeta Sporturilor.
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