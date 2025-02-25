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Дедечко: Мне не очень нравятся слова, которые Трамп адресовал Зеленскому. Но наш народ невозможно победить

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Мнение украинского футболиста

Дедечко: Мне не очень нравятся слова, которые Трамп адресовал Зеленскому. Но наш народ невозможно победить

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Воспитанник киевского "Динамо" Денис Дедечко, который недавно стал игроком румынского "Кимпулунг-Мусчела", высказался в третью годовщину полномасштабной войны о последних заявлениях президента США Дональда Трампа.

"Это печальный день и очень плохая ситуация для моей страны. Но я верю, что мы победим в этой войне и Украина вернется к хорошей, нормальной жизни.

Что касается заявлений Трампа в адрес Владимира Зеленского, то да, мне не очень нравятся слова, которые он адресовал нашему президенту. Сегодня (24 февраля 2025 года, - прим.) в Украину приехали многочисленные европейские политики. Посмотрим... Но я знаю одно. Что наш народ очень сильный и его невозможно победить", - цитирует Дедечко Gazeta Sporturilor.

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Денис Дедечко Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
gsp.ro
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.02.2025 в 16:10
Ага, тобі з Румунії краще видно
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.02.2025 в 16:10
Ага, тобі з Румунії краще видно
Ответить
0
0

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