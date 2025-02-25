Остался после просмотра. Черноморец арендовал вингера из Таджикистана

Полузащитник "Шахтера" Хусрав Тоиров перешел на правах аренды в "Черноморец".

Выступать за одесский клуб таджикский легионер будет до конца текущего сезона.

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До этого Тоиров уже находился в лагере "Черноморца" на сборах в Турции, и за это время отметился несколькими результативными действиями.

Последние полгода Хусрав играл в аренде за казахстанский "Атырау", где сыграл 10 официальных матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.



Трудовое соглашение Тоирова с "Шахтером" рассчитано до конца 2027 года.