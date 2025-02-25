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Остался после просмотра. Черноморец арендовал вингера из Таджикистана

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Подошел "морякам"

Остался после просмотра. Черноморец арендовал вингера из Таджикистана

Чорноморець

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Полузащитник "Шахтера" Хусрав Тоиров перешел на правах аренды в "Черноморец".

Выступать за одесский клуб таджикский легионер будет до конца текущего сезона.

До этого Тоиров уже находился в лагере "Черноморца" на сборах в Турции, и за это время отметился несколькими результативными действиями.

Последние полгода Хусрав играл в аренде за казахстанский "Атырау", где сыграл 10 официальных матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Трудовое соглашение Тоирова с "Шахтером" рассчитано до конца 2027 года.

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Источник:
Чорноморець
Опубликовал: Александр Бураков
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