Остался после просмотра. Черноморец арендовал вингера из Таджикистана
Подошел "морякам"
Чорноморець
Полузащитник "Шахтера" Хусрав Тоиров перешел на правах аренды в "Черноморец".
Выступать за одесский клуб таджикский легионер будет до конца текущего сезона.
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До этого Тоиров уже находился в лагере "Черноморца" на сборах в Турции, и за это время отметился несколькими результативными действиями.
Последние полгода Хусрав играл в аренде за казахстанский "Атырау", где сыграл 10 официальных матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Трудовое соглашение Тоирова с "Шахтером" рассчитано до конца 2027 года.
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Источник:Чорноморець
Опубликовал: Александр Бураков
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