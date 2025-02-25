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Лидер словацких националистов Данко требует, чтобы Украина вернула €3,5 млрд предоставленной помощи

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У словаков своя атмосфера

Лидер словацких националистов Данко требует, чтобы Украина вернула €3,5 млрд предоставленной помощи

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Заместитель председателя Национального совета Словакии, лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что Украина должна вернуть финансовую помощь, предоставленную Киеву предыдущим правительством. Эта сумма якобы составляет 3,5 миллиарда евро.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видео на Фейсбуке.

Видео называется "Вернут ли украинцы наши деньги?".

Данко отреагировал на информацию о том, что США близки к заключению соглашения с Украиной, которое закрепит за ними долю украинских недр и, по словам Трампа, вернет США деньги, вложенные в Украину, которая уже три года противостоит российской агрессии.

"Как Зеленский вернет те 3,5 млрд евро, которые мы туда направили? Для нас 3,5 млрд евро - это огромные деньги", - заявил словацкий политик.

Он отметил, что если немцы, французы и американцы будут просить вернуть средства, то Словакия "не может молчать".

По его словам, спустя три года после "событий в Украине" люди начинают "открывать глаза".

"Надо сказать, что, как мы всегда говорили, россияне останутся на тех позициях, на которых они находятся. Украина воспользовалась этим конфликтом, чтобы получить денежную помощь, которую они часто разворовывали", - утверждает Данко.

Председатель националистов Словакии считает, что боевые действия в Украине вскоре прекратятся.

"Посмотрим, предаст ли Зеленский Европу и отдаст ли ископаемые Трампу, потому что тогда он будет врать Европейскому Союзу", - добавил Данко.

Отметим, что на протяжении видео словацкий политик не упоминал, что Россия вторглась в Украину, называя войну "конфликтом" или "событиями в Украине".

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 19:24
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Комментарии 13
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 19:24
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 19:24
Путінські ГЛИСТИ - мрійники.... СБУ моніторить, а дурні строк зарорбляють....
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Bаrcelinius
25.02.2025 в 18:55
Какашкин, опаздываешь, котяра позорная.
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 19:19
За.лупа пархата, вже в мамки відібрав пенсію й нах.уярився ???
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Bаrcelinius
25.02.2025 в 18:49
Когда эти гейропейские шлемазлы давали нам помосч, то они точно знали, шо половину разворуют. А теперь у них у всех к Украине предьявы. Мол денег не надо, землёй возьмём. А кто воровал? Ну явно не я с соседом Колей.
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 19:21
Тобі, заднепривідний пархатий бабуїн, мамка на хліб не дає, бо біжиш зразу в аптеку за боярою...
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Gudvin85 (Киев)
25.02.2025 в 18:49
Еще немного и стоит задуматься, а не развернуть ли танки на 180 градусов? Репарации сволочи захотели
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Bаrcelinius
25.02.2025 в 18:50
Так ведь через Киев пойдут. А там соблазн...
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 19:22
Ху.єм тобі ка.цапська свинособака по рилу, а не танки на 180...
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Bаrcelinius
25.02.2025 в 18:39
Процесс пошёл...
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fatov1986 (Лондон)
25.02.2025 в 18:21
А эти чем хотят взять?
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Bаrcelinius
25.02.2025 в 18:43
Приграничные страны будут брать землёй. Земля. Вот всё, шо осталось у Украины. Денег у Украины нет, своих ПИ скоро тоже не будет.
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 19:23
Знову путінські ІПСО транслюєш, виродок пархатий ???
 
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