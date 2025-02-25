Лидер словацких националистов Данко требует, чтобы Украина вернула €3,5 млрд предоставленной помощи

Заместитель председателя Национального совета Словакии, лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что Украина должна вернуть финансовую помощь, предоставленную Киеву предыдущим правительством. Эта сумма якобы составляет 3,5 миллиарда евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видео на Фейсбуке.

Видео называется "Вернут ли украинцы наши деньги?".

Данко отреагировал на информацию о том, что США близки к заключению соглашения с Украиной, которое закрепит за ними долю украинских недр и, по словам Трампа, вернет США деньги, вложенные в Украину, которая уже три года противостоит российской агрессии.

"Как Зеленский вернет те 3,5 млрд евро, которые мы туда направили? Для нас 3,5 млрд евро - это огромные деньги", - заявил словацкий политик.

Он отметил, что если немцы, французы и американцы будут просить вернуть средства, то Словакия "не может молчать".

По его словам, спустя три года после "событий в Украине" люди начинают "открывать глаза".

"Надо сказать, что, как мы всегда говорили, россияне останутся на тех позициях, на которых они находятся. Украина воспользовалась этим конфликтом, чтобы получить денежную помощь, которую они часто разворовывали", - утверждает Данко.

Председатель националистов Словакии считает, что боевые действия в Украине вскоре прекратятся.

"Посмотрим, предаст ли Зеленский Европу и отдаст ли ископаемые Трампу, потому что тогда он будет врать Европейскому Союзу", - добавил Данко.

Отметим, что на протяжении видео словацкий политик не упоминал, что Россия вторглась в Украину, называя войну "конфликтом" или "событиями в Украине".