  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Украинцы устали от войны", - мэр Покровская на русском языке записал обращение к Зеленскому
В тренде

"Украинцы устали от войны", - мэр Покровская на русском языке записал обращение к Зеленскому

Общие новости

Требушкин формально остается мэром Покровска хотя его полномочия были прекращены на время войны

"Украинцы устали от войны", - мэр Покровская на русском языке записал обращение к Зеленскому

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Городской голова Покровска Донецкой области Руслан Требушкин, полномочия которого были приостановлены в сентябре 2022 году, опубликовал в Facebook видеообращение на русском языке к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир и "дать людям пожить".

"Многие наши жители разъехались за пределы Украины, по территории Украины, но часть жителей остается и живет в Покровске, в Мирнограде, несмотря на обстрелы, несмотря на то, что там нет тепла, нет центрального водоснабжения, теплоснабжения.

Читайте такжеСо второй попытки. Рада приняла постановление о невозможности выборов во время войны

Люди просто вынуждены там жить, они живут и сохраняют свое жилье, чтобы его не разворовали. Они надеются на мир. Общаясь с этими всеми жителями, я слышу от всех "мира, мира, мира". Но статистика нам говорит другое. Статистика, которую предоставляет наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хотят войны", - сказал Требушкин.

Также Требушкин обратился к Зеленскому, заявив, что жители Покровской общины, как и "большинство" украинцев, "устали от войны" и "хотят мира".

"Владимир Александрович, жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли, люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить", - сказал Требушкин.

В комментариях под видео некоторые пользователи раскритиковали бывшего мэра за то, что он записал обращение на русском языке. Кроме того, его обвиняют в том, что он давно не был в Покровске.

Как сообщали СМИ, Требушкин формально остается мэром Покровска, однако после создания городской военной администрации его полномочия были прекращены.

По теме
yellow-arrow
Лидер словацких националистов Данко требует, чтобы Украина вернула €3,5 млрд предоставленной помощи
yellow-arrow
Остался после просмотра. Черноморец арендовал вингера из Таджикистана
yellow-arrow
Шахтер подарил специальную футболку девочке, которая потеряла ноги из-за обстрелов РФ
Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 20:52
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. Щоденно транслює ворожі ІПСО. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 19
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 20:52
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. Щоденно транслює ворожі ІПСО. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
Ответить
1
0
avatar
Bаrcelinius
25.02.2025 в 20:53
Оперативно!
Ответить
0
1
avatar
Bаrcelinius
25.02.2025 в 20:54
Это я тебе плюс поставил за оперативность.
Ответить
0
1
avatar
Bаrcelinius
25.02.2025 в 20:42
Почему ОДИН человек расписывается за миллионы украинских людей, шо они хотят, а шо нет? Зеленский ДИКТАТОР???
Ответить
0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 20:51
Коли будеш водити язиком між ягодиць престарілому бункерному педофілу-фюреру -- спитаєш....
Ответить
1
1
avatar
Bаrcelinius
25.02.2025 в 20:56
путин хйло
 
0
0
avatar
Bаrcelinius
25.02.2025 в 20:39
А почему жизни миллионов украинских людей должны зависеть от ОДНОГО человека? Зеленский ДИКТАТОР???
Ответить
0
3
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 20:52
Коли будеш водити язиком між ягодиць престарілому бункерному педофілу-фюреру -- спитаєш....
Ответить
0
1
avatar
Bаrcelinius
25.02.2025 в 20:57
путин хйло
 
0
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
25.02.2025 в 20:14
Зелик слабак. У него абсолютная власть, а он не в состоянии силовым методом навести порядок. Ну не поверю я что спецслужбы не докладывают кто, сколько и как украл. Ты же знаешь кто ворует, кто работает на Россию. Ну сердце же ни у кого не железное, ДТП может со всеми случиться. А этот только про "еднисть-меднисть".
Ответить
0
3
Algrab (Костопiль)
25.02.2025 в 20:14
Ще один підх.йловник випірнув...
Ответить
2
1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
25.02.2025 в 20:12
Цей катцапський підаR не попутав особу зі своїм зверненням ?
Ответить
3
1
alexrico11 (Кривий Ріг)
25.02.2025 в 20:11
а бабки отмывать он не устал?
Ответить
2
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 20:08
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. Щоденно транслює ворожі ІПСО. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське чудо в пір'ї з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
Ответить
1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 20:08
Жде підер ка.цапів ! Це мабуть брат барсел0ха, зрадника, ждуна та пархатого прихильника "руZZького міра"...
Ответить
0
0
fanatSD (донецк)
25.02.2025 в 20:01
гниль продажная.таких нужно к стенке
Ответить
4
0
ACB (Чернигов)
25.02.2025 в 19:56
Ждун
Ответить
5
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.02.2025 в 19:47
Таких треба розстрілювати на місці, не допускати ідіотської волокити
Ответить
7
0
hottabych61 (Харьков)
25.02.2025 в 19:46
это просто п.и.з.д.е.ц
Ответить
6
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости