"Украинцы устали от войны", - мэр Покровская на русском языке записал обращение к Зеленскому

Городской голова Покровска Донецкой области Руслан Требушкин, полномочия которого были приостановлены в сентябре 2022 году, опубликовал в Facebook видеообращение на русском языке к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир и "дать людям пожить".

"Многие наши жители разъехались за пределы Украины, по территории Украины, но часть жителей остается и живет в Покровске, в Мирнограде, несмотря на обстрелы, несмотря на то, что там нет тепла, нет центрального водоснабжения, теплоснабжения.

Читайте также Со второй попытки. Рада приняла постановление о невозможности выборов во время войны

Люди просто вынуждены там жить, они живут и сохраняют свое жилье, чтобы его не разворовали. Они надеются на мир. Общаясь с этими всеми жителями, я слышу от всех "мира, мира, мира". Но статистика нам говорит другое. Статистика, которую предоставляет наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хотят войны", - сказал Требушкин.

Также Требушкин обратился к Зеленскому, заявив, что жители Покровской общины, как и "большинство" украинцев, "устали от войны" и "хотят мира".

"Владимир Александрович, жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли, люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить", - сказал Требушкин.

В комментариях под видео некоторые пользователи раскритиковали бывшего мэра за то, что он записал обращение на русском языке. Кроме того, его обвиняют в том, что он давно не был в Покровске.

Как сообщали СМИ, Требушкин формально остается мэром Покровска, однако после создания городской военной администрации его полномочия были прекращены.