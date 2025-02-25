Кучер: При новой власти УАФ мое дело по долгам Днепра-1 уже год лежит - что там можно разглядывать?

Бывший главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер рассказал, как развивается судебное разбирательство в УАФ риносительно долгов клуба перед ним.

– Есть ли какие-то движения по долгам "Днепра-1"?

– Ситуация такая же. У нас ничего не изменилось. Мне пришло письмо от Палаты по разрешению споров УАФ, что 19 февраля должно было состояться рассмотрение этого дела и вынесено какое-либо решение. Однако пока ничего не получил.

Выходит, что при новой власти УАФ мое дело уже год лежит, а подавал я еще в ноябре 2023-го при старой власти. Вот видите, как у нас трудятся люди. Если ты подаешь в ФИФА, то решение получаешь через две недели, а здесь мы уже полтора года не можем разобраться. Я не понимаю, как это все так тяжело работает у нас в стране. Возможно, кто-то на это как-то влияет…

Не может этого быть. Ну три месяца я еще понимаю. Что там можно разглядывать? Контракт есть? Да. Задолженность есть? Да. Выносите решение. Вот и все. Не верю, что там такой завал делами, который за полтора года не успели разгрести. У нас столько футболистов нет.

– За последние полгода вы общались с кем-то из бывших менеджеров "Днепра-1" на эту тему?

– Когда еще ходили слухи о возможном закрытии клуба, я разговаривал с Вячеславом Фридманом. Он говорил: "Ну, сейчас, возможно, что-нибудь отдадим. Клуб с кем рассчитывается". Через некоторое время перезвонил, на что услышал от него: Нет, ничего не будет. Подавай, выигрывай дело, и, возможно, кто-то тебе когда-нибудь отдаст". Вот так.

У нас тренеры и игроки не защищены, поэтому функционеры делают, что хотят. Так не делается. Фридман хотя бы отвечает, а Андрей Русол вообще даже трубку не берет.