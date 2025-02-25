Украина и США согласовали детали договора о недрах, - СМИ

Согласно новому варианту договора, США не будут владеть полностью совместным с Украиной фондом, однако гарантий безопасности он не предусматривает.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Экономическая правда".

Отмечается, что соглашение должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио. Согласно ему, США и Украина должны создать Инвестиционный фонд реконструкции.

Из обновленного договора исключили положение, по которому США будут иметь 100% контроль над коммерческим фондом. В актуальной формулировке они будут владеть максимальной финансовой долей в фонде, разрешенной законодательством Соединенных Штатов.

Совместная собственность Украины и США над фондом будет высчитываться согласно фактическим взносам стран в него.

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Предполагается, что Украина и Соединенные Штаты будут совместно управлять фондом, однако США будут иметь полномочия по принятию решений в рамках своего законодательства.

К соглашению добавили пункт по которому Украина или США не будут иметь права продавать, передавать свою долю в Фонде без предварительного письменного согласия другой стороны.

Фонд будет получать 50% доходов с украинских природных ресурсов, портов и инфраструктуры связанной с ресурсами (даже тех, которые принадлежат правительству Украины опосредованно) для реинвестирования в украинскую экономику.

По информации ЭП взносы, сделанные в него, будут реинвестировать минимум раз в год в украинскую экономику с "целью содействия безопасности и процветанию". Будущее соглашение о Фонде также будет предусматривать распределение средств в будущем.

Из обновленного варианта соглашения исключено положение по которому целью было увеличение инвестиций в Украину минимум вдвое на каждый внесенный доллар, а также цель вернуть ВВП Украины до уровня конца 2021 года.

Также исключили норму о том, что поступления доходов с объектов, которые на момент подписания соглашения были оккупированы Россией, могут превышать 50% в случае деоккупации.

Кроме этого, в новом варианте соглашения нет части, по которой взносы украинских доходов в фонд будет продолжаться до суммы в 500 миллиардов долларов. Также убрали часть по которой вся финансовая помощь США добавляется к сумме, которую Украина должна "положить" в фонд.

США, согласно тексту, намерены взять финансовое обязательство по помощи Украине на сумму, которую определят отдельно.

В то же время в договоре нет четких гарантий безопасности.