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Похожи на самолетики и тихо двигаются: россияне атаковали Сумы новыми дронами. ФОТО

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Полиция призывает украинцев быть особо внимательными

Похожи на самолетики и тихо двигаются: россияне атаковали Сумы новыми дронами. ФОТО

t.me/police_su_region

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские захватчики начали применять новые ударные беспилотники. В частности, два таких дрона атаковали Сумы.

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Об этом сообщила полиция Сумской области.

По данным правоохранителей, вражеский дрон:

  • серого цвета, похожий на самолетик;
  • два крыла расположены "этажеркой";
  • электродвигатель сзади, толкающий винт;
  • малый размер, малозаметный, тихий в движении;
  • имеет боевую часть весом около 3 кг.

"Эти дроны особенно опасны, поскольку их сложно заметить и услышать. Они атакуют не выборочно - просто падают с неба, нанося удар по мирным кварталам", - говорится в сообщении.

В результате атаки одного такого дрона в Сумах есть повреждения и травмированные. Другой упал на крышу многоэтажки, но не сдетонировал. Жителей эвакуировали, а взрывотехники обезвредили боеприпас и взорвали его в безопасном месте.

Правоохранители призывают призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть внимательными к звукам вокруг и сообщать правоохранителям в случае обнаружения подозрительного объекта.

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