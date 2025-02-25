Похожи на самолетики и тихо двигаются: россияне атаковали Сумы новыми дронами. ФОТО

Российские захватчики начали применять новые ударные беспилотники. В частности, два таких дрона атаковали Сумы.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

По данным правоохранителей, вражеский дрон:

серого цвета, похожий на самолетик;

два крыла расположены "этажеркой";

электродвигатель сзади, толкающий винт;

малый размер, малозаметный, тихий в движении;

имеет боевую часть весом около 3 кг.

"Эти дроны особенно опасны, поскольку их сложно заметить и услышать. Они атакуют не выборочно - просто падают с неба, нанося удар по мирным кварталам", - говорится в сообщении.

В результате атаки одного такого дрона в Сумах есть повреждения и травмированные. Другой упал на крышу многоэтажки, но не сдетонировал. Жителей эвакуировали, а взрывотехники обезвредили боеприпас и взорвали его в безопасном месте.

Правоохранители призывают призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть внимательными к звукам вокруг и сообщать правоохранителям в случае обнаружения подозрительного объекта.