Похожи на самолетики и тихо двигаются: россияне атаковали Сумы новыми дронами. ФОТО
Полиция призывает украинцев быть особо внимательными
t.me/police_su_region
Российские захватчики начали применять новые ударные беспилотники. В частности, два таких дрона атаковали Сумы.
Об этом сообщила полиция Сумской области.
По данным правоохранителей, вражеский дрон:
- серого цвета, похожий на самолетик;
- два крыла расположены "этажеркой";
- электродвигатель сзади, толкающий винт;
- малый размер, малозаметный, тихий в движении;
- имеет боевую часть весом около 3 кг.
"Эти дроны особенно опасны, поскольку их сложно заметить и услышать. Они атакуют не выборочно - просто падают с неба, нанося удар по мирным кварталам", - говорится в сообщении.
В результате атаки одного такого дрона в Сумах есть повреждения и травмированные. Другой упал на крышу многоэтажки, но не сдетонировал. Жителей эвакуировали, а взрывотехники обезвредили боеприпас и взорвали его в безопасном месте.
Правоохранители призывают призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, быть внимательными к звукам вокруг и сообщать правоохранителям в случае обнаружения подозрительного объекта.
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