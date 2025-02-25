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Украина начнет новый сезон ниже России. УЕФА снова насчитал РФ баллы в таблице коэффициентов

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УЕФА снова насчитал Российской Федерации 4.333 балла за сезон

Украина начнет новый сезон ниже России. УЕФА снова насчитал РФ баллы в таблице коэффициентов

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УЕФА снова насчитал Российской Федерации 4.333 балла за еврокубковый сезон 2024/25.

Об этом сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон.

Один из лучших и надежных международных источников информации о таблице коэффициентов Bert Kassies отмечает, что Россия уже получила 4.333 балла за сезон 2024/25.

Такой коэффициент отстраненная страна-агрессор получает уже третий год в качестве компенсации от УЕФА за не участие в еврокубках.

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Таким образом, если УЕФА подтвердит информацию о начислении РФ 4.333 балла, в чем не приходится сомневаться, то Россия начнет сезон 2025/26 выше Украины.

Украина начнет новый сезон ниже России. УЕФА снова насчитал РФ баллы в таблице коэффициентов - изображение 1
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
25.02.2025 в 23:56
Трамп всё порешал..
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
25.02.2025 в 23:56
Трамп всё порешал..
Ответить
0
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Algrab (Костопiль)
25.02.2025 в 23:44
Підари нарахували підарам...
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