Украина начнет новый сезон ниже России. УЕФА снова насчитал РФ баллы в таблице коэффициентов
УЕФА снова насчитал Российской Федерации 4.333 балла за сезон
фото из свободных источников
УЕФА снова насчитал Российской Федерации 4.333 балла за еврокубковый сезон 2024/25.
Об этом сообщает журналист UA-Футбол Игорь Семйон.
Один из лучших и надежных международных источников информации о таблице коэффициентов Bert Kassies отмечает, что Россия уже получила 4.333 балла за сезон 2024/25.
Такой коэффициент отстраненная страна-агрессор получает уже третий год в качестве компенсации от УЕФА за не участие в еврокубках.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Таким образом, если УЕФА подтвердит информацию о начислении РФ 4.333 балла, в чем не приходится сомневаться, то Россия начнет сезон 2025/26 выше Украины.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
25.02.2025 в 23:56
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ
- Без превращения в колонию. Шмыгаль рассказал о подготовке соглашения с США
- Приговор озвучен. Известно, сколько матчей Борнмута Забарный пропустит из-за дисквалификации
- В России готовятся объявить "победу" - ГУР
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Брайтон - Борнмут. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 25.02.2025
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000
Комментарии 2