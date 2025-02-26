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Приговор для Забарного, феерия в Каталонии, новичок Черноморца. Главные новости за 25 февраля

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Интересные новости за 25 февраля, которые вы могли пропустить.

Приговор для Забарного, феерия в Каталонии, новичок Черноморца. Главные новости за 25 февраля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Забарный получил трехматчевую дисквалификацию на матчи АПЛ

Украинец получил прямую красную карточку в игре против "Вулвергемптона", а "вышни" пытались сократить наказание для Ильи. Футбольная Ассоциация Англии рассмотрела апелляцию "Борнмута" на дисквалификацию украинского защитника и отклонила ее, поэтому предыдущее решение остается в силе.

"Барселона" и "Атлетико" выдали фантастический матч в кубке Испании

Уже на старте поединка мадридцы шокировали соперника двумя забитыми голами. Хозяева не отчаялись и уже к 21-й минуте совершили камбэк и счет стал 2:2. Дальше "Барселона", казалось бы, контролировала игру и забила еще дважды. В конце встречи уже настал черед "Атлетико" делать камбэк и подопечные Симеоне его осуществили. В итоге – 4:4.


"Черноморец" арендовал Тоирова

Таджикский легионер не сумел закрепиться в "Шахтере", поэтому будет до конца текущего сезона выступать в Одессе. Тоиров был на сборах одесского клуба в Турции, где сумел показать свою профпригодность Александру Бабичу.


В четвертьфинале кубка Италии "Интер" одолел "Лацио"

Миланцы в последнее время выступают не очень удачно, так что римляне пытались этим воспользоваться. По игре лучше выглядела римская команда, но забивали только игроки "Интера": отличились Арнаутович и Чалханоглу с пенальти. В полуфинале "Интер" встретится с "Миланом".

"Челси" разгромил "Саутгемптон"

"Синие" прервали серию из двух поражений в АПЛ, разгромив главного аутсайдера турнира. Уже в первом тайме лондонцы отгрузили три сухих мяча в ворота соперника, а во втором тайме ограничились одним. Победа позволила "аристократам" подняться на четвертую лигочемпионовскую позицию, но в спину им дышат "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".

Кевин Де Брюйне летом покинет "Манчестер Сити"

Бельгийский ветеран не станет продлевать контракт с "горожанами", который завершается 30 июня. Кевин близок к переходу в клуб МЛС "Сан-Диего", который в этом году дебютирует в МЛС. Лучшие годы Де Брюйне уже позади, и теперь пора поиграть в свое удовольствие.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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