"Ты что, идиот?!": бывшая Герреро рассказала о скандальных фотографиях форварда в форме Динамо

Бывшая девушка панамского нападающего Кристина Крижановская поделилась деталями скандала.

“Это комедия. Герреро присылал свои интимные фото другим девушкам, где видно его лицо. Он стоит в форме "Динамо", приспустил шорты и держит в руках своего "младшего брата". Также видео отправлял, где занимается этими своими прелюдиями".

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“Герреро упал передо мной на колени: “Вaby, я тебя умоляю, ты можешь попросить, чтобы она никуда не выкладывала фото?”. Я говорю: "Ты что, идиот?!". У меня начали трястись руки, я очень сильно перенервничала”, – призналась девушка.

Напомним, что 24-летний Герреро перешел в "Динамо" в сентябре 2024 года за 2,5 млн евро.