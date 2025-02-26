"Ты что, идиот?!": бывшая Герреро рассказала о скандальных фотографиях форварда в форме Динамо
Неудобно получилось
Фото: ФК Динамо Київ
Бывшая девушка панамского нападающего Кристина Крижановская поделилась деталями скандала.
“Это комедия. Герреро присылал свои интимные фото другим девушкам, где видно его лицо. Он стоит в форме "Динамо", приспустил шорты и держит в руках своего "младшего брата". Также видео отправлял, где занимается этими своими прелюдиями".
“Герреро упал передо мной на колени: “Вaby, я тебя умоляю, ты можешь попросить, чтобы она никуда не выкладывала фото?”. Я говорю: "Ты что, идиот?!". У меня начали трястись руки, я очень сильно перенервничала”, – призналась девушка.
Напомним, что 24-летний Герреро перешел в "Динамо" в сентябре 2024 года за 2,5 млн евро.
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