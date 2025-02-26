  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Ты что, идиот?!": бывшая Герреро рассказала о скандальных фотографиях форварда в форме Динамо
В тренде

"Ты что, идиот?!": бывшая Герреро рассказала о скандальных фотографиях форварда в форме Динамо

Общие новости

Неудобно получилось

"Ты что, идиот?!": бывшая Герреро рассказала о скандальных фотографиях форварда в форме Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывшая девушка панамского нападающего Кристина Крижановская поделилась деталями скандала.

“Это комедия. Герреро присылал свои интимные фото другим девушкам, где видно его лицо. Он стоит в форме "Динамо", приспустил шорты и держит в руках своего "младшего брата". Также видео отправлял, где занимается этими своими прелюдиями".

Читайте такжеЭкзотика. Мексиканский клуб заинтересовался форвардом Динамо

“Герреро упал передо мной на колени: “Вaby, я тебя умоляю, ты можешь попросить, чтобы она никуда не выкладывала фото?”. Я говорю: "Ты что, идиот?!". У меня начали трястись руки, я очень сильно перенервничала”, – призналась девушка.

Напомним, что 24-летний Герреро перешел в "Динамо" в сентябре 2024 года за 2,5 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Гендиректор Зари – о работе судей: Строитель сделал плохой ремонт, вы ему заплатите или нет?
yellow-arrow
Похожи на самолетики и тихо двигаются: россияне атаковали Сумы новыми дронами. ФОТО
yellow-arrow
Украина начнет новый сезон ниже России. УЕФА снова насчитал РФ баллы в Таблице коэффициентов
Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости