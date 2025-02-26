Гендиректор Зари – о работе судей: Строитель сделал плохой ремонт, вы ему заплатите или нет?

Генеральный директор луганской "Зари" Игорь Гузь рассказал о критике украинских арбитров.

"Главное, чтобы если ошибки в действиях арбитра возникают, то не со злыми намерениями, а сугубо человеческий фактор. Почему еще это болезненный вопрос: клубы платят судьям зарплату. Клубы – работодатели для судей. Абстрагируясь от футбола: вы берете на работу строителя, который должен сделать ремонт. Он сделал его плохо, вы ему заплатите или нет?"

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“Если они осознают, что они нанятые на работу сотрудники, тогда будет другое отношение к работе. Им же не Федерация платит зарплату, а клубы. Если они будут чувствовать, что они самые главные на поле, тогда будет беда. Но это будет проблема Украинской ассоциации футбола”, – считает функционер.

Ранее Гузь заявил, что клуб выполнил все свои финансовые обязательства.