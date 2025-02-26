  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гендиректор Зари – о работе судей: Строитель сделал плохой ремонт, вы ему заплатите или нет?
В тренде

Гендиректор Зари – о работе судей: Строитель сделал плохой ремонт, вы ему заплатите или нет?

Общие новости

Функционер не видит качества в оплаченной деятельности

Гендиректор Зари – о работе судей: Строитель сделал плохой ремонт, вы ему заплатите или нет?

Фото: Зоря Луганськ

Новина українською

Генеральный директор луганской "Зари" Игорь Гузь рассказал о критике украинских арбитров.

"Главное, чтобы если ошибки в действиях арбитра возникают, то не со злыми намерениями, а сугубо человеческий фактор. Почему еще это болезненный вопрос: клубы платят судьям зарплату. Клубы – работодатели для судей. Абстрагируясь от футбола: вы берете на работу строителя, который должен сделать ремонт. Он сделал его плохо, вы ему заплатите или нет?"

Читайте такжеЗаря представила новичков и сообщила о снятии трансферного бана

“Если они осознают, что они нанятые на работу сотрудники, тогда будет другое отношение к работе. Им же не Федерация платит зарплату, а клубы. Если они будут чувствовать, что они самые главные на поле, тогда будет беда. Но это будет проблема Украинской ассоциации футбола”, – считает функционер.

Ранее Гузь заявил, что клуб выполнил все свои финансовые обязательства.

По теме
yellow-arrow
"Ты что, идиот?!": бывшая Герреро рассказала о скандальных фотографиях форварда в форме Динамо
yellow-arrow
Похожи на самолетики и тихо двигаются: россияне атаковали Сумы новыми дронами. ФОТО
yellow-arrow
Украина начнет новый сезон ниже России. УЕФА снова насчитал РФ баллы в Таблице коэффициентов
Заря (Луганск) Игорь Гузь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости