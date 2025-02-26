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Потери России в войне превысили 870 тысяч - Генштаб

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Потери России в войне превысили 870 тысяч - Генштаб

Азов

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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1170 оккупантов, 19 танков, 34 артсистемы и два средства ПВО.

С 24 февраля 2022 года по 26 февраля 2025 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 870 700 человек (+1170 за сутки).

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в технике составляют:

  • танков - 10 201 (+19) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 183 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 23 686 (+34) ед;
  • РСЗО - 1299 ед;
  • средства ПВО - 1085 (+2) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 961 (+194) ед;
  • крылатых ракет - 3064 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 702 (+120) ед;
  • специальной техники - 3759 ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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