Потери России в войне превысили 870 тысяч - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1170 оккупантов, 19 танков, 34 артсистемы и два средства ПВО.

С 24 февраля 2022 года по 26 февраля 2025 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 870 700 человек (+1170 за сутки).

Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в технике составляют: