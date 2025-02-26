Трамп анонсировал визит Зеленского в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым.

"Мы почти договорились о нашем соглашении по редким землям. Это большая сделка, это может быть сделка на триллион долларов, что угодно. Это редкоземельные металлы и другие вещи

Американские налогоплательщики получат назад свои деньги (которые США выделили Украине, - прим.) с избытком.

Украина, украинские солдаты - очень храбрые, но без США, денег и техники эта война закончилась бы очень быстро.

Я не имею возражений против того, чтобы Зеленский приехал в Вашингтон в пятницу, если он этого хочет", - приводит слова Трампа Sky News.