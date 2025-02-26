Трамп анонсировал визит Зеленского в США
Сделка по ископаемым близка к заключению
t.me/holosameryky
Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым.
"Мы почти договорились о нашем соглашении по редким землям. Это большая сделка, это может быть сделка на триллион долларов, что угодно. Это редкоземельные металлы и другие вещи
Американские налогоплательщики получат назад свои деньги (которые США выделили Украине, - прим.) с избытком.
Украина, украинские солдаты - очень храбрые, но без США, денег и техники эта война закончилась бы очень быстро.
Я не имею возражений против того, чтобы Зеленский приехал в Вашингтон в пятницу, если он этого хочет", - приводит слова Трампа Sky News.
Как ранее сообщал Financial Times, Вашингтон отказался от своих самых жестких условий, в частности от права на $500 млрд потенциального дохода от эксплуатации ископаемых. После этого Киев готов подписать документ.
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