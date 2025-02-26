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Трамп анонсировал визит Зеленского в США

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Сделка по ископаемым близка к заключению

Трамп анонсировал визит Зеленского в США

t.me/holosameryky

Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский посетит Вашингтон на этой неделе, чтобы подписать соглашение по полезным ископаемым.

"Мы почти договорились о нашем соглашении по редким землям. Это большая сделка, это может быть сделка на триллион долларов, что угодно. Это редкоземельные металлы и другие вещи

Американские налогоплательщики получат назад свои деньги (которые США выделили Украине, - прим.) с избытком.

Украина, украинские солдаты - очень храбрые, но без США, денег и техники эта война закончилась бы очень быстро.

Я не имею возражений против того, чтобы Зеленский приехал в Вашингтон в пятницу, если он этого хочет", - приводит слова Трампа Sky News.

Как ранее сообщал Financial Times, Вашингтон отказался от своих самых жестких условий, в частности от права на $500 млрд потенциального дохода от эксплуатации ископаемых. После этого Киев готов подписать документ.

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Украина США Дональд Трамп Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
Sky News
Опубликовал: Александр Бураков
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