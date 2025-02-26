Силы ПВО сбили ночью 110 дронов. Сколько всего целей запустил враг?

В ночь на 26 февраля Россия атаковала 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 110-и шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

66 БпЛА - локально потеряно (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина.