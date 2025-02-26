Силы ПВО сбили ночью 110 дронов. Сколько всего целей запустил враг?
Пострадали четыре области
Zelenskiy Official
В ночь на 26 февраля Россия атаковала 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Подтверждено сбитие 110-и шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.
66 БпЛА - локально потеряно (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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