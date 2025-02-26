  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы ПВО сбили ночью 110 дронов. Сколько всего целей запустил враг?
В тренде

Силы ПВО сбили ночью 110 дронов. Сколько всего целей запустил враг?

Общие новости

Пострадали четыре области

Силы ПВО сбили ночью 110 дронов. Сколько всего целей запустил враг?

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь на 26 февраля Россия атаковала 177-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Подтверждено сбитие 110-и шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

66 БпЛА - локально потеряно (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Сумщина.

По теме
yellow-arrow
Трамп анонсировал визит Зеленского в США
yellow-arrow
Потери России в войне превысили 870 тысяч - Генштаб
yellow-arrow
Приговор для Забарного, феерия в Каталонии, новичок Черноморца. Главные новости за 25 февраля
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости