Экс-игрок сборной Украины рассказал о тренерских стажировках в ПСВ и Александрии

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Денис Олейник подчеркнул, что связывает свое будущее с тренерской карьерой. Он прошел стажировку в ПСВ, а сейчас обучается в "Александрии".

– Еще, когда в 2023 году защищал цвета "Ворсклы", то, чтобы не тратить драгоценного времени решил закончить тренерские курсы для получения лицензии категории Б. А уже когда перешел в ЛНЗ, то продолжил обучение для получения более престижного диплома категории А. Как видите, я настроен серьезно и свое будущее в футболе связываю с тренерской карьерой. Тем более, что мне пришлось выступать под руководством многих именитых специалистов и есть что сравнивать.

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– Поэтому, чтобы углубить знания вы и побывали в прошлом году на стажировке в известном нидерландском клубе ПСВ?

– За это я очень благодарен руководителю "ПСВ" Петеру Бошу, под руководством которого я играл за другую нидерландскую команду "Витес". Пребывание в Эйндховене было очень информативным. Чтобы не останавливаться решил уже в этом году обратиться к главному тренеру "Александрии" Руслану Ротаню с просьбой разрешить пройти очередную стажировку именно в этой команде. Наставник дал согласие и как раз в эти дни я нахожусь в расположении "горожан".

– И какие впечатления?

– Самые лучшие. И не только потому, что в свое время с Ротанем и его ассистентом Сергеем Кравченко вместе выступали за "Днепр". Мне очень импонирует стиль "Александрии": заточенность на атаку, контроль мяча, поиск кратчайшего пути к воротам соперника с помощью разрезных передач. Считаю, что "горожане" не случайно среди лидеров УПЛ.

– Может собираетесь во Львов, чтобы поддержать "Александрию" в центральном матче 19 тура – с "Шахтером"?

– Нет, к тому времени у меня стажировка уже закончится. В конце концов, каждый должен заниматься своим делом, - отметил Олейник.