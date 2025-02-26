Франция и другие страны ЕС готовы направить войска в Украину - министр
Не боятся волевых решений
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Франция, Великобритания, Германия и другие европейские страны готовы направить войска для обеспечения перемирия между Украиной и Россией.
Такое заявление сделал министр финансов Франции Эрик Ломбар.
"Мы хотим прекращения огня в Украине. Думаю, все стороны все больше стремятся к этому. Это один из вопросов, которые мы обсуждали в Вашингтоне. Я считаю, что мы достигли прогресса. Мы продвинулись, потому что мне кажется с Трампом мы нашли общий язык. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим, чтобы это гарантировали европейские страны при поддержке США.
Конечно, впереди долгий путь, потому что это должны обсудить Зеленский и Путин, но Европа и Америка могут помочь.
Есть согласие, что для гарантии перемирия нужны европейские войска в Украине. Великобритания, Германия и Франция уже готовы это сделать. Другие страны ЕС также сделают свой вклад. Войска прибудут после перемирия, чтобы гарантировать его соблюдение", - сказал он в комментарии Bloomberg.
Ранее президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эмануэль Макрон обсудили отправку миротворцев в Украину после установления перемирия.
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