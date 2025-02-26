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Франция и другие страны ЕС готовы направить войска в Украину - министр

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Не боятся волевых решений

Франция и другие страны ЕС готовы направить войска в Украину - министр

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Франция, Великобритания, Германия и другие европейские страны готовы направить войска для обеспечения перемирия между Украиной и Россией.

Такое заявление сделал министр финансов Франции Эрик Ломбар.

"Мы хотим прекращения огня в Украине. Думаю, все стороны все больше стремятся к этому. Это один из вопросов, которые мы обсуждали в Вашингтоне. Я считаю, что мы достигли прогресса. Мы продвинулись, потому что мне кажется с Трампом мы нашли общий язык. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим, чтобы это гарантировали европейские страны при поддержке США.

Конечно, впереди долгий путь, потому что это должны обсудить Зеленский и Путин, но Европа и Америка могут помочь.

Есть согласие, что для гарантии перемирия нужны европейские войска в Украине. Великобритания, Германия и Франция уже готовы это сделать. Другие страны ЕС также сделают свой вклад. Войска прибудут после перемирия, чтобы гарантировать его соблюдение", - сказал он в комментарии Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп и лидер Франции Эмануэль Макрон обсудили отправку миротворцев в Украину после установления перемирия.

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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 11:42
Барсел0х з компанією глистів обісреться та захлебнеться своєю жовчю...
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 11:42
Барсел0х з компанією глистів обісреться та захлебнеться своєю жовчю...
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 11:43
І палєтят тут тєлєграми Радних і блізкіх ізвестіть... Что барсел0х ваш больше не вернєтся І нє прієдєт пагастіть ! В углу заплачєт Сара мама Слєзу смахньот сосєд атец. І новий парєнь барсел0ха не увидит Єво абрезаний канец !
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