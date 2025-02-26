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В Минспорте назвали количество спортсменов и тренеров Украины, которые ушли на войну

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Несколько тысяч

В Минспорте назвали количество спортсменов и тренеров Украины, которые ушли на войну

Мінмолоді і спорту

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Министерство спорта Украины обнародовало информацию о том, сколько спортсменов и тренеров страны прекратили свою спортивную карьеру и присоединились к Силам обороны.

"Министерство молодежи и спорта Украины обращает внимание, что более трех тысяч украинских спортсменов и тренеров прекратили свою спортивную карьеру, взяли оружие в руки и пошли защищать страну от российских оккупантов. Они ежедневно демонстрируют доблесть, преданность Родине и настоящий героизм на поле боя, являются примером для подражания, ведь сделали сознательный выбор защищать свою землю.

К сожалению, есть и другие примеры, когда отдельные лица нарушают свои обязательства и демонстрируют другие личные качества, которые, по нашему мнению, не заслуживают общественного внимания. В то же время в целом украинское спортивное сообщество демонстрирует преданность и патриотизм, поднимая флаг государства на самых высоких мировых первенствах", - сообщило ведомство.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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