В Минспорте назвали количество спортсменов и тренеров Украины, которые ушли на войну
Несколько тысяч
Мінмолоді і спорту
Министерство спорта Украины обнародовало информацию о том, сколько спортсменов и тренеров страны прекратили свою спортивную карьеру и присоединились к Силам обороны.
"Министерство молодежи и спорта Украины обращает внимание, что более трех тысяч украинских спортсменов и тренеров прекратили свою спортивную карьеру, взяли оружие в руки и пошли защищать страну от российских оккупантов. Они ежедневно демонстрируют доблесть, преданность Родине и настоящий героизм на поле боя, являются примером для подражания, ведь сделали сознательный выбор защищать свою землю.
К сожалению, есть и другие примеры, когда отдельные лица нарушают свои обязательства и демонстрируют другие личные качества, которые, по нашему мнению, не заслуживают общественного внимания. В то же время в целом украинское спортивное сообщество демонстрирует преданность и патриотизм, поднимая флаг государства на самых высоких мировых первенствах", - сообщило ведомство.
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