"Привязана к гарантиям безопасности". Шмыгаль сделал заявление о потенциальном соглашении Украины и США

Соглашение по использованию полезных ископаемых Украины напрямую привязано к гарантиям безопасности для нашего государства.

Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы фактически наработали окончательный вариант. На сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически, это предварительный договор, который будет иметь юридическую силу. Он предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым Украина и США совместно будут управлять и наполнять.

В преамбуле соглашения очень четко указано, что, принимая во внимание желание американского народа инвестировать вместе с Украиной в свободное, суверенное и безопасное государство, это является началом соглашения.

Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и его подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины", - отметил премьер.