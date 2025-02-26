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"Привязана к гарантиям безопасности". Шмыгаль сделал заявление о потенциальном соглашении Украины и США

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"Привязана к гарантиям безопасности". Шмыгаль сделал заявление о потенциальном соглашении Украины и США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соглашение по использованию полезных ископаемых Украины напрямую привязано к гарантиям безопасности для нашего государства.

Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы фактически наработали окончательный вариант. На сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически, это предварительный договор, который будет иметь юридическую силу. Он предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым Украина и США совместно будут управлять и наполнять.

В преамбуле соглашения очень четко указано, что, принимая во внимание желание американского народа инвестировать вместе с Украиной в свободное, суверенное и безопасное государство, это является началом соглашения.

Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и его подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины", - отметил премьер.

Основные положения соглашения о редкоземельных металлах:

  • создание инвестиционного фонда - Украина и США на равных будут управлять Фондом восстановления Украины;
  • привязка к гарантиям безопасности - соглашение является частью архитектуры безопасности, включая поддержку вступления Украины в НАТО или альтернативные гарантии;
  • финансирование фонда - 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и дивидендов на объекты инфраструктуры будут направляться в фонд;
  • совместные взносы США и Украины - средства будут инвестированы в восстановление, экономику и безопасность Украины;
  • признание вклада Украины в международную безопасность - упоминание об отказе от ядерного арсенала (отсылка к Будапештскому меморандуму);
  • управление фондом - осуществляется совместно правительствами Украины и США.
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 15:25
В соглашении нет ни одного слова о гарантиях безопасности. Война и дальше будет продолжаться, будут и дальше гибнуть наши солдаты и мирное население. Мира НЕ БУДЕТ. "трамповский мир" это Н А Е Б А Л О В О. Нас развели, как слепых котят. Так шо лехаим, братья евреи, лехаим, Яхве нам поможет! Слава Украине! Смерть москалям!
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Комментарии 5
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 15:25
В соглашении нет ни одного слова о гарантиях безопасности. Война и дальше будет продолжаться, будут и дальше гибнуть наши солдаты и мирное население. Мира НЕ БУДЕТ. "трамповский мир" это Н А Е Б А Л О В О. Нас развели, как слепых котят. Так шо лехаим, братья евреи, лехаим, Яхве нам поможет! Слава Украине! Смерть москалям!
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0
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 15:13
трампунька СДАЛ Украину за 1трлн зелени. Он пошёл на сделку с ДИКТАТОРОМ (!!!) в обмен на продолжении ДИКТАТУРЫ (!!!). Такого позора США ещё не видели за всю их историю.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.02.2025 в 14:34
Мабуть підписали щось типа будапештського меморандуму
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Matachorros (Chicago)
26.02.2025 в 14:10
Нет там такого, чтобы сша обязались давать гарантии безопасности.
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 14:29
Ка.цап, нам не цікаво, що там путін твій планує....
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