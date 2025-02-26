"Привязана к гарантиям безопасности". Шмыгаль сделал заявление о потенциальном соглашении Украины и США
Важный нюанс
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Соглашение по использованию полезных ископаемых Украины напрямую привязано к гарантиям безопасности для нашего государства.
Об этом в эфире телемарафона заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы фактически наработали окончательный вариант. На сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически, это предварительный договор, который будет иметь юридическую силу. Он предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, которым Украина и США совместно будут управлять и наполнять.
В преамбуле соглашения очень четко указано, что, принимая во внимание желание американского народа инвестировать вместе с Украиной в свободное, суверенное и безопасное государство, это является началом соглашения.
Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и его подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины", - отметил премьер.
Основные положения соглашения о редкоземельных металлах:
- создание инвестиционного фонда - Украина и США на равных будут управлять Фондом восстановления Украины;
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- привязка к гарантиям безопасности - соглашение является частью архитектуры безопасности, включая поддержку вступления Украины в НАТО или альтернативные гарантии;
- финансирование фонда - 50% доходов Украины от ренты или лицензий на полезные ископаемые и дивидендов на объекты инфраструктуры будут направляться в фонд;
- совместные взносы США и Украины - средства будут инвестированы в восстановление, экономику и безопасность Украины;
- признание вклада Украины в международную безопасность - упоминание об отказе от ядерного арсенала (отсылка к Будапештскому меморандуму);
- управление фондом - осуществляется совместно правительствами Украины и США.
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