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Бывший капитан Динамо перенес хирургическое вмешательство

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Операция прошла успешно

Бывший капитан Динамо перенес хирургическое вмешательство

Фото: instagram.com/krasavafc

Новина українською

Бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк перенес хирургическое вмешательство.

В понедельник, 24 февраля экс-полузащитник сборной Украины получил травму руки во время матча за медиафутбольную команду "MFC ProFan". Позже стало известно, что Морозюк перенес операцию, которая длилась три часа.

"Операция действительно прошла успешно, что не может не радовать, хотя и длилась три часа и была непростой.

Уже через несколько недель Морозюк вернется на поле! Ждем", - говорится в сообщении "MFC ProFan".

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Николай Морозюк
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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