Бывший капитан Динамо перенес хирургическое вмешательство

Бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк перенес хирургическое вмешательство.

В понедельник, 24 февраля экс-полузащитник сборной Украины получил травму руки во время матча за медиафутбольную команду "MFC ProFan". Позже стало известно, что Морозюк перенес операцию, которая длилась три часа.

"Операция действительно прошла успешно, что не может не радовать, хотя и длилась три часа и была непростой.

Уже через несколько недель Морозюк вернется на поле! Ждем", - говорится в сообщении "MFC ProFan".