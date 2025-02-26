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"Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым

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"Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский заверил, что соглашение Украины и Соединенных Штатов Америки не предусматривает никаких долгов для Киева. Об этом он сказал во время общения с прессой.

"Конечный вариант соглашения оценивают очень неплохо наши чиновники. Говорят, что он может работать. Конечный вариант полностью я еще не видел, у меня была Ставка. Главные вопросы, которые я поднимал, они там звучат очень неплохо. Команды действительно поработали - и украинцы, и американцы.

Главное для меня было, что мы не являемся должниками, несмотря на то, что где-то звучит в медиа. В соглашении нет ни 500 млрд долларов долга, ни 350 млрд долларов, ни 150 млрд долларов. Я считал, это было бы несправедливо по отношению к нам.

Это наши ресурсы, мы благодарны США и готовы говорить о партнерстве. Это фонд украино-американский, а не американский, то есть мы не только менеджерируем, а и co-owners - права.

Там нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там [в рамочном соглашении] о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть, пункт 10, кажется", - сказал Зеленский.

Также глава государства подтвердил запланированную на пятницу встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако относительно поездки еще продолжается работа, на связи президентские администрации.

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Источник:
Суспільне Новини
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
26.02.2025 в 16:54
Еще раз для идиотов, нет никаких пунктов по безопасности... Американцы отказались подписывать документ где они стают гарантами безопасности. Есть пункт, в котором говорится, что Америка будет инвестировать в стабильную и процветающую суверенную Украину, но если суверенитет потеряется, то никто ничего и никому не должен. Вот и вся бумажка.
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Комментарии 12
Matachorros (Chicago)
26.02.2025 в 16:54
Еще раз для идиотов, нет никаких пунктов по безопасности... Американцы отказались подписывать документ где они стают гарантами безопасности. Есть пункт, в котором говорится, что Америка будет инвестировать в стабильную и процветающую суверенную Украину, но если суверенитет потеряется, то никто ничего и никому не должен. Вот и вся бумажка.
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0
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fatov1986 (Лондон)
26.02.2025 в 16:38
Ничего позже признают Зелю нелегитимным и отменят все его нелегитимные постановления
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fatov1986 (Лондон)
26.02.2025 в 16:37
Должниками будете вы и ваши внуки, и внуки ваших внуков и т.д.
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 16:49
А они будут то, внуки и правнуки эти? Кем осеменять кобылок? Пакистанцами?
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 16:31
Барсел0х - путінський прихвостень, син повії та карманника. Ненавидить Україну, українців та все те, чим ми пишаємось. Активно пропагандує "руZZкий мір", постійно гадить на українську владу, регулярно постить фейки про українців та наші славні ЗСУ. Щоденно транслює ворожі ІПСО. З впертістю осла рекламує "щасливе життя в росії", як там добре та заможно живуть ка.цапи та як про них дбає бункерний фюрер-педофіл. Це пропутінське "чудо в пір'ї" з Кривого Рогу ніде не працює, регулярно відбирає в престарілої матері копійчану пенсію та пропиває її. Неодноразовий клієнт нарядів поліції, так як не раз бив матір - вимагаючи коштів на попойки... 21 лютого, за три дні до 3-ї річниці віроломного нападу ху.йла на Україну, пархата наволоч, разом з сіфілісною подругою шарлоткою, висміювали бійців ЗСУ на передовій, глумилися над загиблими...
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0
2
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 16:40
Какашкинд, сочини, шо-нить новое, надоело уже. Давай про космические корабли, которые бороздят просторы Большого Театра на Банковой...
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 16:11
"Главное мы теперь не являемся должниками." Это он про себя и свою зелёную команду?
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 16:35
Про твою команду, пархата наволоч, команду зелених глистів з жо.пи путіна... гудвіна, су.чку шарлотку, безумного оленя, морського глиста 123 см довжиною та ще там пару використаних га.ндонів...
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Просто Квашин (Харків)
26.02.2025 в 16:05
Путіністи вішайтесь, беріть приклад з головного ГЛИСТА -- пархатого обрізаного макаку, який топив за "руZZький мір"...
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 16:13
Это ты так на Президента Украины гонишь? Ну всё, котяра блохастая, готовься к кастрации!
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fanatSD (донецк)
26.02.2025 в 16:16
всё под дурака косишь петух биробиджанский?
 
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 16:32
Ода, не гони пургу, переоденься. Кстати, сколько сейчас в Хабаровске?
 
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