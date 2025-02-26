"Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым

Президент Владимир Зеленский заверил, что соглашение Украины и Соединенных Штатов Америки не предусматривает никаких долгов для Киева. Об этом он сказал во время общения с прессой.

"Конечный вариант соглашения оценивают очень неплохо наши чиновники. Говорят, что он может работать. Конечный вариант полностью я еще не видел, у меня была Ставка. Главные вопросы, которые я поднимал, они там звучат очень неплохо. Команды действительно поработали - и украинцы, и американцы.

Главное для меня было, что мы не являемся должниками, несмотря на то, что где-то звучит в медиа. В соглашении нет ни 500 млрд долларов долга, ни 350 млрд долларов, ни 150 млрд долларов. Я считал, это было бы несправедливо по отношению к нам.

Это наши ресурсы, мы благодарны США и готовы говорить о партнерстве. Это фонд украино-американский, а не американский, то есть мы не только менеджерируем, а и co-owners - права.

Там нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там [в рамочном соглашении] о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть, пункт 10, кажется", - сказал Зеленский.