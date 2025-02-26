Лавров: РФ не согласится на прекращение боевых действий на текущей линии фронта
Также он резко высказался в адрес Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Россия отказывается прекращать боевые действия на текущей линии фронта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, ссылаясь на конституцию РФ, в которую в 2022 году незаконно включили несколько частично оккупированных украинских областей.
Об этом мообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на заявление Лаврова во время пресс-конференции в Катаре.
"Некоторые говорят: ну хорошо, были идеи, давайте оставим линию соприкосновения – вот это российское, а это украинское. Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция", - сказал Лавров.
Он считает, что размещение в Украине иностранных миротворцев только разжигает конфликт. Также он вспомнил слова президента США Дональда Трампа, который, по его словам, заявил, что миротворцев можно вводить только с согласия обеих сторон.
"Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, который навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что упомянул: на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить такими простенькими механическими штучками, как размещение войск, не отделаться, надо говорить о первопричинах", – добавил Лавров.
Он подчеркнул, что во время встречи в Саудовской Аравии не обсуждался вопрос участия США в разработке редкоземельных металлов в "новых регионах России" (так оккупанты называют захваченные украинские территории – ред.).
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