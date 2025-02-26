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Коломойский в очередной раз пытается оспорить национализацию Приватбанка

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Апелляции все еще разбираются в Конституционном суде

Коломойский в очередной раз пытается оспорить национализацию Приватбанка

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский бизнесмен и экс-владелец "Днепра" Игорь Коломойский обратился в Конституционный суд Украины с просьбой признать неконституционными определенные нормы ЗУ № 590-ІХ (так называемый "антиколомойский" закон), предварительно получил отказ, но из-за несогласия коллегии судей окончательное решение об открытии производства примет Второй сенат КС.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что Коломойский утверждает, что нормы закона № 590-ІХ делают невозможным возвращение права собственности, ограничивают судебную защиту и нарушают принцип равенства сторон в судебном процессе. Он просит признать их неконституционными, поскольку они, по его мнению, якобы противоречат ряду статей Конституции Украины.

Банк напомнил, что Коломойский обжаловал национализацию ПриватБанка как в административных, так и в хозяйственных судах. Рассмотрение хозяйственного дела завершилось еще 26 ноября 2024 года. Тогда Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда окончательно подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD. После такого вердикта экс-владелец Приватбанка решил обратиться в Конституционный суд.

Что касается спора в админсудах, то в среду, 26 февраля, жалобу Коломойского по делу против Кабмина, НБУ, Минфина, Фонда гарантирования вкладов и Привата об обжаловании национализации банка рассматривает Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

"Это дело является чрезвычайно важным, поскольку экс-владелец банка до сих пор пытается обжаловать решение всех государственных органов, участвовавших в национализации Приватбанка", - прокомментировал адвокат банка.

Напомним, что это административное дело рассматривается судами с 2017 года. В апреле 2019 года ныне уже ликвидированный Окружной административный суд г. Киева принял решение в пользу Коломойского и признал национализацию незаконной.

После длительного апелляционного пересмотра дела в ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд удовлетворил ходатайство Приватбанка, НБУ, Кабмина, ФГВФЛ и Минфина и закрыл производство по делу, отменив судебное решение об удовлетворении иска Коломойского.

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Комментарии
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 18:16
Ну, а почему бы и нет, Малыш ведь остался у власти, Малыш ведь уже ДИКТАТОР, Малышу ж уже всё пох.ую. Спасибо дяде Трампу! Слава Америке! Слава Малышу!
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Комментарии 4
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Bаrcelinius
26.02.2025 в 18:16
Ну, а почему бы и нет, Малыш ведь остался у власти, Малыш ведь уже ДИКТАТОР, Малышу ж уже всё пох.ую. Спасибо дяде Трампу! Слава Америке! Слава Малышу!
Ответить
1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
26.02.2025 в 18:05
Что теперь взывать к Конституции ? Ты ж к власти привёл Зеленского, который поставил Конституцию на паузу... Кушай теперь, не обляпайся.
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0
1
Dr. House (Поділля)
26.02.2025 в 17:44
Ще один підар виліз
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0
1
Nevermore (Донецк)
26.02.2025 в 17:37
гніда
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0
1

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