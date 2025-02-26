Ушел из жизни легендарный тренер Ворсклы – он участвовал с командой в Кубке УЕФА

На 74-м году жизни ушел из жизни известный украинский футбольный тренер Валерий Повстенко. Об этом сообщает Кировоградская областная ассоциация футбола.

Валерий Повстенко начал тренерскую деятельность в 1976 году, работая старшим тренером в СДЮШОР-2 города "Кировоград". В 1992-1994 годах работал в тренерском штабе "Полиграфтехники" (Александрия), помог команде занять 3-е место в Первой лиге Украины.

С 1995 по 1998 год работал в полтавской " Ворскле ", где сначала выиграл Первую лигу, а затем занял 3-е и 5-е места в Высшей лиге, приняв участие в Кубке УЕФА. В 1998-1999 годах присоединился к "Копетдагу" (Ашхабад), с которым стал чемпионом Туркменистана и участвовал в Кубке Азиатских стран.

Вернувшись в Украину, работал с "Горняк-Спорт" (Комсомольск), "Нивой" (Тернополь) и студенческой командой Государственной летной академии Украины, которую привел к победе в чемпионате Украины среди студенческих команд (2003) и участию в первенстве Европы (2004). В 2004-2006 годах тренировал кировоградскую "Зирку", затем в 2007 году работал с ней в любительских соревнованиях, а в 2008-м стал начальником команды.