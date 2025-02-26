Ушел из жизни легендарный тренер Ворсклы – он участвовал с командой в Кубке УЕФА
Валерий Повстенко ушел из жизни на 74-м году жизни
фото из свободных источников
На 74-м году жизни ушел из жизни известный украинский футбольный тренер Валерий Повстенко. Об этом сообщает Кировоградская областная ассоциация футбола.
Валерий Повстенко начал тренерскую деятельность в 1976 году, работая старшим тренером в СДЮШОР-2 города "Кировоград". В 1992-1994 годах работал в тренерском штабе "Полиграфтехники" (Александрия), помог команде занять 3-е место в Первой лиге Украины.
С 1995 по 1998 год работал в полтавской "
Вернувшись в Украину, работал с "Горняк-Спорт" (Комсомольск), "Нивой" (Тернополь) и студенческой командой Государственной летной академии Украины, которую привел к победе в чемпионате Украины среди студенческих команд (2003) и участию в первенстве Европы (2004). В 2004-2006 годах тренировал кировоградскую "Зирку", затем в 2007 году работал с ней в любительских соревнованиях, а в 2008-м стал начальником команды.
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