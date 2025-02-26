"Вышел покурить айкос и как пи***нуло", - Милевский чуть не пострадал от российских дронов
Будьте осторожны!
Фото: Instagram
Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как едва не пострадал от атаки российских дронов на Киев.
"Братва, всем привет. Вчера, короче, вышел на балкон, покурить айкос. Как пи***нуло, пи***ц, б**ть. Кто там в Крюковщине или поблизости – видимо, там вообще был пи***ц.
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Всем хорошего дня! Скоро выходные. Весна. Тренировки продолжаются, все в порядке. В пятницу тур. Может, Ванат после моих поздравлений продолжит забивать. Давайте, друзья, не болейте, будьте осторожны!", - записал Артем видео в своем Телеграм.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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Gudvin85 (Киев)
26.02.2025 в 18:26
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