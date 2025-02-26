"Вышел покурить айкос и как пи***нуло", - Милевский чуть не пострадал от российских дронов

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как едва не пострадал от атаки российских дронов на Киев.

"Братва, всем привет. Вчера, короче, вышел на балкон, покурить айкос. Как пи***нуло, пи***ц, б**ть. Кто там в Крюковщине или поблизости – видимо, там вообще был пи***ц.

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