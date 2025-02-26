  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Вышел покурить айкос и как пи***нуло", - Милевский чуть не пострадал от российских дронов
В тренде

"Вышел покурить айкос и как пи***нуло", - Милевский чуть не пострадал от российских дронов

Общие новости
Обновлено

Будьте осторожны!

"Вышел покурить айкос и как пи***нуло", - Милевский чуть не пострадал от российских дронов

Фото: Instagram

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как едва не пострадал от атаки российских дронов на Киев.

Читайте также"Сумма - топ, отпускайте парня", - Милевский дал трансферный совет Суркису

"Братва, всем привет. Вчера, короче, вышел на балкон, покурить айкос. Как пи***нуло, пи***ц, б**ть. Кто там в Крюковщине или поблизости – видимо, там вообще был пи***ц.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всем хорошего дня! Скоро выходные. Весна. Тренировки продолжаются, все в порядке. В пятницу тур. Может, Ванат после моих поздравлений продолжит забивать. Давайте, друзья, не болейте, будьте осторожны!", - записал Артем видео в своем Телеграм.

По теме
yellow-arrow
После победы Трампа снова пошли слухи о возвращении России в футбол. Журналисты разбирались, насколько это возможно
yellow-arrow
Коломойский в очередной раз пытается оспорить национализацию Приватбанка
yellow-arrow
Лавров: РФ не согласится на прекращение боевых действий на текущей линии фронта
Артем Милевский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
26.02.2025 в 18:26
Выдыхай, бобер, выдыхай!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
26.02.2025 в 18:26
Выдыхай, бобер, выдыхай!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости