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После победы Трампа снова пошли слухи о возвращении России в футбол. Журналисты разбирались, насколько это возможно

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Журналисты издания The Athletic разбирались в ситуации

После победы Трампа снова пошли слухи о возвращении России в футбол. Журналисты разбирались, насколько это возможно

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

На фоне прихода к власти президента США Дональда Трампа в России опять заговорили о массовом возвращении спортсменов и команд в мировой спорт, и футбольных в том числе.

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Известный ресурс The Athletic проанализировал ситуацию в футболе, где российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от международных турниров.

Хотя официально возвращение РФ в турниры под эгидой организации не обсуждалось, Зоран Лакович, директор национальных ассоциаций руководящего органа, выступил на внеочередной конференции Российского футбольного союза (РФС) в этом месяце и заявил, что "надеется увидеть возвращение страны в футбол в 2025 году".

Для того, что вернуть Россию в европейский футбол, решение должен санкционировать исполнительный комитет УЕФА. "За" должна проголосовать половина из 20 членов комитета, а в том случае, если будет равенство, то окончательное решение принимает президент УЕФА Александер Чеферин. При этом в исполнительном комитете есть один представитель России.

Также ожидается, что в случае позитивного для РФ, решение УЕФА поддержит и ФИФА.

При этом, участие России в ЧМ-2026 исключено - уже состоялась жеребьевка отбора турнира и расписан календарь, а матчи начнутся уже в марте.

Если же российской сборной вдруг предоставят место на турнире без отбора, то это будет грозить судебными исками, поэтому на такой шаг УЕФА и ФИФА не пойдут.

Также издание пишет, что пока идет война, УЕФА и ФИФА просто побояться вернуть РФ в международный футбол. В организациях опасаются, что возвращение российских клубов и сборных вызовет острую реакцию от многих дружественных к Украине стран. Вплоть до отказа играть с россиянами. В первую очередь это касается британцев, которые имеют солидный вес в футбольном сообществе. Дальше за ними могут подтянуться и другие страны.

"Мы уже четко давали это понять раньше и повторяем сейчас: пока идет война, сборные Англии всех категорий не будут играть в одних турнирах с командами россии", – заявляла ране представительница Футбольной ассоциации Англии Дебби Хьюитт.

Однако проблемой на этот момент остается, что в УЕФА и ФИФА будут считать завершением войны. И не начнут ли российские команды массово возвращаться при условии временного прекращения огня.

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УЕФА ФИФА война с россией
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Михаил Черныш
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