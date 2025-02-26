Генштаб заявил о поражении военных аэродромов Саки и Кача в Крыму и Туапсинского НПЗ
Результаты поражения уточняются
Вибухи у Саках 9-го серпня
Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 26 февраля 2025 года нанесли удары по ряду стратегических объектов российских захватчиков в Краснодарском крае РФ и на временно оккупированной территории украинского Крыма.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Среди прочего, осуществлено огневое поражение военных аэродромов "Саки" и "Кача", а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.
Отмечается, что Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт.
Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода.
"Результаты поражения уточняются. Удары по военным и стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться", - добавили в командовании.
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Отметим, что в российском Минобороны заявили, что в ночь на 26 февраля 2025 года российская ПВО якобы перехватила 128 украинских беспилотников над территорией ряда регионов России и оккупированного Крыма.
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