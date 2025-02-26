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Зеленский 28 февраля приедет к Трампу подписать соглашение относительно ископаемых

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Об этом заявил сам Трамп

Зеленский 28 февраля приедет к Трампу подписать соглашение относительно ископаемых

t.me/holosameryky

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 28 февраля, его украинский коллега Владимир Зеленский приедет в Вашингтон для подписания соглашения по разработке полезных ископаемых в Украине.

Об этом Трамп сказал во время заседания министров администрации США.

"Президент Зеленский должен прибыть в пятницу, теперь это подтверждено. И мы должны подписать соглашение, это будет большое соглашение", - заявил глава Белого дома.

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Кроме того, Трамп вновь заявил, что Европа якобы потратила на помощь Украине 100 миллиардов долларов, в то время как США - вроде бы 350 миллиардов.

"Самое важное на сегодняшний день - мы собираемся заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы прекратить убивать людей", - сказал американский лидер.

Напомним, что 26 февраля СМИ опубликовали полный текст соглашения между Украиной и Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Основные положения документа уже согласованы.

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