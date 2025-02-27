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1150 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

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373 единицы техники

1150 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1150 оккупантов, 8 танков, 69 артсистем и средство ПВО.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 27 февраля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 871850 (+1150) человек,
  • танков - 10209 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 21196 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 23755 (+69) ед,
  • РСЗО - 1299 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1086 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27102 (+141),
  • крылатые ракеты - 3064 (+0),
  • корабли/катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38842 (+140) ед,
  • специальная техника - 3760 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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