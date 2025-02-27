1150 оккупантов и система ПВО. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
373 единицы техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1150 оккупантов, 8 танков, 69 артсистем и средство ПВО.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 27 февраля ориентировочно составили:
- личного состава - около 871850 (+1150) человек,
- танков - 10209 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 21196 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 23755 (+69) ед,
- РСЗО - 1299 (+0) ед,
- средства ПВО - 1086 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27102 (+141),
- крылатые ракеты - 3064 (+0),
- корабли/катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 38842 (+140) ед,
- специальная техника - 3760 (+1).
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