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Госсекретарь США - о встрече с представителями РФ: Переговоров по Украине не было

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Госсекретарь США - о встрече с представителями РФ: Переговоров по Украине не было

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время встречи 18 февраля с представителями РФ США пытались выяснить, серьезно ли россияне настроены остановить войну в Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Требования... которые, как они знают, не могут быть выполнены, тогда будет понятно, что они несерьезно относятся к этому. Но мы должны это проверить, да? Это единственный способ узнать, возможно ли это или нет. И мы были очень четкие с россиянами. Не было никаких переговоров. Мы не садились над картой и не начинали рисовать линии", - цитирует Рубио госдеп США.

В то же время, он уверен, что они хотят этого (рисовать линии, - ред), но «не могут этого получить, это не может произойти, пока не закончится война».

"И это было нашей мыслью: если вы хотите иметь более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами по многим другим вопросам по всему миру, как геополитическим, так и экономическим, эта война должна закончиться. Поэтому нам нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому", - добавил Рубио.

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Источник:
Держдеп
Опубликовал: Александр Бураков
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