Силы ПВО сбили ночью 90 беспилотников - Воздушные силы
Снова много целей
Getty Images
В ночь на 27 февраля Россия запустила 166 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 90 шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
72 беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Черниговщина и Сумщина.
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Источник:Повітряні сили
Опубликовал: Александр Бураков
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