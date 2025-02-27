Украинские защитники посетили тренировку лондонского клуба. Фото
Им это запомнится
Фото - Nemiroff
Украинские защитники посетили тренировку лондонского клуба.
Официальный партнер "Вест Хэма" Nemiroff рассказал, что наши защитники, которые проходят обучение в Великобритании, посетили открытую тренировку клуба. Бренд рассказал цель приглашения.
"Они наблюдали, как футболисты взаимодействуют на поле, доверяют друг другу, оттачивают тактику и действуют как единый организм.
Для военных такая слаженность и координация так же критически важны - успех зависит от совместной работы и поддержки собратьев.
Верим, что вскоре единым полем для борьбы будет футбольное!", - написал бренд.
Партнер выложил фото со стадиона, на котором защитники держат футболки Вест Хэма со своими фамилиями и номером 25.
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"Вест Хэм" начал сотрудничество с Nemiroff в ноябре 2024 года. Украинский бренд также сотрудничает с "Астон Виллой", "Эвертоном" и "Фулхэмом".
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