Украинские защитники посетили тренировку лондонского клуба. Фото

Украинские защитники посетили тренировку лондонского клуба.

Официальный партнер "Вест Хэма" Nemiroff рассказал, что наши защитники, которые проходят обучение в Великобритании, посетили открытую тренировку клуба. Бренд рассказал цель приглашения.

"Они наблюдали, как футболисты взаимодействуют на поле, доверяют друг другу, оттачивают тактику и действуют как единый организм.

Для военных такая слаженность и координация так же критически важны - успех зависит от совместной работы и поддержки собратьев.

Верим, что вскоре единым полем для борьбы будет футбольное!", - написал бренд.