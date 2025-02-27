Нужны гарантии. Зеленский может не подписать соглашение с США об ископаемых
Есть неопределенность
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать соглашение с США о полезных ископаемых, если в него не внесут более широкие гарантии безопасности.
Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в правительстве.
По информации издания, первоначальный рамочный документ не потребует ратификации парламентом, тогда как другой потребует.
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Отмечается, что точно неизвестными остаются ряд деталей по соглашению, в частности то, как США будут контролировать новый фонд и каким будет его управление.
Знакомый с переговорами источник в правительстве говорит, что президент Украины не будет подписывать следующее, дополненное соглашение с США, если в нем не будет более широких гарантий безопасности. К тому же если рамочное соглашение не требует ратификации в парламенте, его полный вариант обязательно должна будет ратифицировать Верховная Рада Украины.
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