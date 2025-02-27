Франция с прошлого года ведет переговоры с Украиной о полезных ископаемых - министр
Не новые разговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
Франция с октября 2024 года ведет с Украиной переговоры о разработке украинских полезных ископаемых для своей оборонной промышленности. Такое заявление сделал министр обороны страны Себастьян Лекорню.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд предложений не только США, но и Франции.
"Владимир Зеленский и его команда увидели, что вопрос сырья может быть одним из элементов соглашения с нами, чтобы создать устойчивость. Поэтому президент США Дональд Трамп не совсем придумал это, потому что это сделали сами украинцы", - рассказал министр.
По мнению Лекорню, украинское руководство рассматривает полезные ископаемые как стратегический актив, который может быть использован в переговорах с партнерами для укрепления экономической устойчивости Украины. Переговоры с Киевом министру поручил президент Франции Эммануэль Макрон.
Рассматривается возможность использовать украинские полезные ископаемые для производства французской военной техники.
"Наша оборонная промышленность будет нуждаться в определенном количестве очень ключевых сырьевых материалов в наших собственных системах вооружения не в следующем году, а следующие 30 или 40 лет", - считает Лекорню.
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