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Шевченко встретился с президентами футбольных ассоциаций Шотландии и Северной Ирландии

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Обсуждали совместные проекты

Шевченко встретился с президентами футбольных ассоциаций Шотландии и Северной Ирландии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречи с президентами футбольных ассоциаций Шотландии и Северной Ирландии.

"Было настоящим удовольствием встретиться с двумя выдающимися футбольными лидерами: Президентом Футбольной ассоциации Ирландии - Северной Ирландии Конрадом Кирквудом и Президентом Шотландской футбольной ассоциации Майклом Мурлейни.

Мы провели содержательные дискуссии о совместных проектах с Украинской ассоциацией футбола, направленных на укрепление и развитие игры для молодых поколений в наших странах. Объединены ради лучшего будущего, полного надежды и радости, благодаря футболу", - написал Шевченко в своем Instagram.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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