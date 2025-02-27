Шевченко встретился с президентами футбольных ассоциаций Шотландии и Северной Ирландии
Обсуждали совместные проекты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречи с президентами футбольных ассоциаций Шотландии и Северной Ирландии.
"Было настоящим удовольствием встретиться с двумя выдающимися футбольными лидерами: Президентом Футбольной ассоциации Ирландии - Северной Ирландии Конрадом Кирквудом и Президентом Шотландской футбольной ассоциации Майклом Мурлейни.
Мы провели содержательные дискуссии о совместных проектах с Украинской ассоциацией футбола, направленных на укрепление и развитие игры для молодых поколений в наших странах. Объединены ради лучшего будущего, полного надежды и радости, благодаря футболу", - написал Шевченко в своем Instagram.
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