Буданов: Можно быстро достичь перемирия с РФ, но не мира

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает перемирие реальнее мира, поскольку России нужен перерыв в войне.

Он отметил, что россияне будут пытаться применять тактику "кнута и пряника".

"Они всегда так будут делать: давить на нас и предлагать различные финансово интересные вещи для других сторон, которым принимать в этом участие. Так было всегда и ничего у них не изменится. Здесь другой вопрос - перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личное могу сказать мнение, - в принципе, это реально. Дойти быстро до мира - нет.

Им нужен перерыв. Потому что они, согласно их стратегии, если до 2026 года не выходят из этой войны, они теряют даже шанс на мировое лидерство. Им остается максимум уровень регионального лидерства, что их совершенно не устраивает", - сказал глава ГУР.