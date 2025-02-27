В Кремле заявили, что РФ не будет обсуждать статус "новых субъектов РФ"
Россия продолжает говорить свои нарративы
фото из свободных источников
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать статус оккупированных территорий Украины, поскольку это является "территорией РФ, которая записана в российскую Конституцию".
Об этом он сказал в комментарии росСМИ.
"Все территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в конституцию нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт", - сказал он.
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Matachorros (Chicago)
27.02.2025 в 16:45
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