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В Кремле заявили, что РФ не будет обсуждать статус "новых субъектов РФ"

Общие новости

Россия продолжает говорить свои нарративы

В Кремле заявили, что РФ не будет обсуждать статус "новых субъектов РФ"

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать статус оккупированных территорий Украины, поскольку это является "территорией РФ, которая записана в российскую Конституцию".

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Об этом он сказал в комментарии росСМИ.

"Все территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в конституцию нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт", - сказал он.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
27.02.2025 в 16:45
Трамп поэтому и не даёт никаких гарантий безопасности.
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
27.02.2025 в 16:45
Трамп поэтому и не даёт никаких гарантий безопасности.
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0
0
Gudvin85 (Киев)
27.02.2025 в 16:25
А Какашкину така перемога нравится, он просто счастлив. Вот у тех, кто с ним согласен просто мозгов нет или они за процент тут всех посылают?
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Bаrcelinius
27.02.2025 в 16:43
Тут каждый третий какашкин работает на контору.
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Matachorros (Chicago)
27.02.2025 в 16:46
Один б@рселох, просто JIOX, голосовал за зелёнку..
 
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