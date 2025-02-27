Коломойский проиграл суд по обжалованию национализации Приватбанка
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения банка Коломойскому
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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка бывшим владельцам, в частности - Игорю Коломойскому.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Так, 26 февраля 2025 года суд не удовлетворил кассационную жалобу бывшего совладельца финучреждения Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по обжалованию национализации ПриватБанка, пишет регулятор.
Ранее, стало известно, что Игорь Коломойский обратился в Верховный суд с просьбой признать неконституционными решения о национализации ПриватБанка. До национализации Коломойскому принадлежало 41,66% акций банка.
В апреле 2019 года ныне уже ликвидированный Окружной административный суд г. Киева принял решение в пользу Коломойского и признал национализацию незаконной.
Впрочем, в ноябре 2024 года Верховный суд подтвердил законность национализации Приватбанка и невозможность его возвращения экс-акционерам. Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет.
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