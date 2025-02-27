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Трамп хотел отменить визит Зеленского, но изменил решение после разговора с Макроном, - французские СМИ

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Наконец Трамп изменил мнение и сам объявил о визите Зеленского 28 февраля

Трамп хотел отменить визит Зеленского, но изменил решение после разговора с Макроном, - французские СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Французское издание BFM TV со ссылкой на источник во французских дипломатических кругах выяснило, что президент США Дональд Трамп якобы хотел отменить визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но отказался от этой идеи после разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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В среду 26 февраля украинская сторона якобы получила сообщение из Вашингтона о том, что визит Зеленского и встреча с Трампом не состоятся.

Президент Украины после того позвонил Эмманюэлю Макрону, а тот в свою очередь поговорил с Дональдом Трампом и убеждал его принять Зеленского.

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Наконец Трамп изменил мнение и сам объявил о визите Зеленского 28 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с Трампом планирует спросить его, среди прочего, о том, прекратится ли поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и на что может рассчитывать Украина, а также спросит о переговорах Вашингтона и Москвы относительно Украины.

Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли соглашение об ископаемых иметь успех или "тихонько пройдет".

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Дональд Трамп Эммануэль Макрон Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии
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Bаrcelinius
27.02.2025 в 19:52
"Дядечки, а можно с вами сфоткоться?" Макрон: "Да конечно, милый мальчик. Становись поближе ко мне. Ты чьих будешь пацан?" "Из Украины мы. Дядь, дай десять миллионов." Трамп даже не заметил.
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Комментарии 8
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Bаrcelinius
27.02.2025 в 19:52
"Дядечки, а можно с вами сфоткоться?" Макрон: "Да конечно, милый мальчик. Становись поближе ко мне. Ты чьих будешь пацан?" "Из Украины мы. Дядь, дай десять миллионов." Трамп даже не заметил.
Ответить
0
2
fatov1986 (Лондон)
27.02.2025 в 19:23
Что за бомж рядом на фото?
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2
5
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 19:26
Твій коханець, ка.цап ! Ти вже забув ??? А сидіти вже не боляче ???
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2
2
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 19:14
Путінські глисти - патріоти... Більше всіх переживають за Україну ! Глисти ! Глисти ! Глисти !
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2
3
Matachorros (Chicago)
27.02.2025 в 19:02
А толку от поездки, трамп сказал что менять он свои условия не планирует
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3
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Bаrcelinius
27.02.2025 в 19:01
Вы видите правую руку Макрона на фото? Да-да, вы не ошиблись, она ТАМ.
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0
5
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 19:24
Пархатий збочинець... думаєш обрізаний, що якщо руку з трусів (вкрадених в старого діда під Києвом) не виймаєш, то всі такі ????
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Gudvin85 (Киев)
27.02.2025 в 18:55
Кто там хотел отменить визит, ему заранее билет купили и все уже решили
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