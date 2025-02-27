Трамп хотел отменить визит Зеленского, но изменил решение после разговора с Макроном, - французские СМИ
Наконец Трамп изменил мнение и сам объявил о визите Зеленского 28 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine
Французское издание BFM TV со ссылкой на источник во французских дипломатических кругах выяснило, что президент США Дональд Трамп якобы хотел отменить визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но отказался от этой идеи после разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
В среду 26 февраля украинская сторона якобы получила сообщение из Вашингтона о том, что визит Зеленского и встреча с Трампом не состоятся.
Президент Украины после того позвонил Эмманюэлю Макрону, а тот в свою очередь поговорил с Дональдом Трампом и убеждал его принять Зеленского.
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Наконец Трамп изменил мнение и сам объявил о визите Зеленского 28 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с Трампом планирует спросить его, среди прочего, о том, прекратится ли поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и на что может рассчитывать Украина, а также спросит о переговорах Вашингтона и Москвы относительно Украины.
Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли соглашение об ископаемых иметь успех или "тихонько пройдет".
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