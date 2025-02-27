Эрдоган обсудил с Зеленским и Лавровым возможность отправки турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg
Вопрос о миротворцах в последнее время активно обсуждается
фото из свободных источников
Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость к идее размещения своих военных на украинской территории как части "миротворческих сил".
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.
По данным источников издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил возможную отправку войск в Украину с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Собеседники агентства утверждают, что Турция не будет участвовать ни в одной "миротворческой миссии", если не будет вовлечена во все консультации и подготовку по ее формированию.
Россия, которая публично выступает против размещения в Украине войск НАТО, не дала Турции конкретного ответа относительно этой идеи, сказал источник Bloomberg.
Он добавил, что в переговорах между Анкарой и Москвой этот вопрос не рассматривается как первоочередной.
Напомним, что в последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за вероятным будущим "прекращением огня".
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