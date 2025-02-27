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Эрдоган обсудил с Зеленским и Лавровым возможность отправки турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg

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Вопрос о миротворцах в последнее время активно обсуждается

Эрдоган обсудил с Зеленским и Лавровым возможность отправки турецких миротворцев в Украину, - Bloomberg

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость к идее размещения своих военных на украинской территории как части "миротворческих сил".

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Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным источников издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил возможную отправку войск в Украину с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Собеседники агентства утверждают, что Турция не будет участвовать ни в одной "миротворческой миссии", если не будет вовлечена во все консультации и подготовку по ее формированию.

Россия, которая публично выступает против размещения в Украине войск НАТО, не дала Турции конкретного ответа относительно этой идеи, сказал источник Bloomberg.

Он добавил, что в переговорах между Анкарой и Москвой этот вопрос не рассматривается как первоочередной.

Напомним, что в последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за вероятным будущим "прекращением огня".

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
27.02.2025 в 20:12
И эти тоже хотят кусок пирога
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Комментарии 3
Gudvin85 (Киев)
27.02.2025 в 20:12
И эти тоже хотят кусок пирога
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жажа_the_best (Харьков)
27.02.2025 в 20:04
Ну и что отправляет??
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 20:10
А що вам додікам в психушці санітари кажуть ???
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