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Трамп: Не могу поверить, что назвал Зеленского диктатором. ВИДЕО

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Трамп своеобразно ушел от вопроса

Трамп: Не могу поверить, что назвал Зеленского диктатором. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос считает ли он президента Украины Владимира Зеленского диктатором.

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Это произошло во время его встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает BBC.

"Говорил ли я это, я не могу поверить, что мог бы такое сказать", - сказал Трамп.

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

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Также ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".

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oda1979 (Запорожье)
27.02.2025 в 22:35
Маразматик в одном ряду с шарлоткой и Барсел@хом
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
27.02.2025 в 22:35
Маразматик в одном ряду с шарлоткой и Барсел@хом
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1
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Просто Квашин (Харків)
27.02.2025 в 23:08
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