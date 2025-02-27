Трамп: Не могу поверить, что назвал Зеленского диктатором. ВИДЕО
Трамп своеобразно ушел от вопроса
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос считает ли он президента Украины Владимира Зеленского диктатором.
Это произошло во время его встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает BBC.
"Говорил ли я это, я не могу поверить, что мог бы такое сказать", - сказал Трамп.
Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.
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Также ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".
Reporter: Do you still think that President Zelensky is a dictator?— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 27, 2025
Trump: “Did I say that? I can't believe I said that"
(yes, he did, more than once) pic.twitter.com/QcnGOpOKJG
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