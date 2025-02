Трамп: Не могу поверить, что назвал Зеленского диктатором. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос считает ли он президента Украины Владимира Зеленского диктатором.

Это произошло во время его встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает BBC.

"Говорил ли я это, я не могу поверить, что мог бы такое сказать", - сказал Трамп.

Напомним, накануне Трамп заявил, что в Украине нужно провести выборы, потому что рейтинг доверия к Зеленскому упал до 4%.

Также ранее Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов", потому что он якобы убедил Америку "потратить на войну 350 млрд долларов".

Reporter: Do you still think that President Zelensky is a dictator?



Trump: “Did I say that? I can't believe I said that"

(yes, he did, more than once) pic.twitter.com/QcnGOpOKJG