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Трамп продлил ряд санкций против России

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Санкции продлены на год

Трамп продлил ряд санкций против России

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее против России за вторжение в Украину.

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Об этом сообщили в Белом доме.

О том, какие именно санкции продлены, сейчас не сообщается.

Также соответствующий документ был опубликован в Федеральном реестре.

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"Согласно разделу 202(d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного исполнительным приказом 13660", - отмечается в документе.

Напомним, ранее президент США заявлял, что ограничения могут быть отменены "на определенном этапе".

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