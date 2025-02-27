Трамп продлил ряд санкций против России
Санкции продлены на год
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее против России за вторжение в Украину.
Об этом сообщили в Белом доме.
О том, какие именно санкции продлены, сейчас не сообщается.
Также соответствующий документ был опубликован в Федеральном реестре.
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"Согласно разделу 202(d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного исполнительным приказом 13660", - отмечается в документе.
Напомним, ранее президент США заявлял, что ограничения могут быть отменены "на определенном этапе".
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