Новичок Полесья: Мне было очень тяжело. Это мой первый трансфер: новая страна, все новое
Сейчас у футболиста все хорошо
Фото: ФК Полісся
Гиорги Майсурадзе поделился своими эмоциями от адаптации в житомирской команде и ожиданиями от матча с "Оболонью".
“Когда я сюда перешел, сначала мне было очень тяжело, потому что мне нужно было время на адаптацию. Сейчас я чувствую себя счастливым. Это был мой первый трансфер: новая страна, все новое, поэтому сначала было немного тяжело”.
“Но повторюсь: сейчас я чувствую себя комфортно, а потому и футбольные дела идут хорошо. Соперника мы хорошо знаем. Да, тренер работал в "Полесье", но у нас есть свои цели, достигая которых мы будем идти к победе", – заявил футболист.
Защитник присоединился к "волкам" летом. За его переход "Динамо" (Тбилиси) получило 400 тысяч евро. В игре против "Ингульца" он впервые провел весь официальный поединок в составе "стаи".
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