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Более тысячи оккупантов. Генштаб озвучил потери врага за сутки

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Всего - почти 875 тысяч

Более тысячи оккупантов. Генштаб озвучил потери врага за сутки

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1060 российских захватчиков, 13 танков, 17 бронемашин и 54 артсистемы.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 874560 (+1060)
  • танков - 10222 (+13)
  • боевых бронированных машин - 21234 (+17)
  • артиллерийских систем - 23847 (+54)
  • РСЗО - 1303 (+1)
  • средства ПВО - 1087 (+0)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27274 (+172)
  • крылатые ракеты - 3085 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38994 (+126)
  • специальная техника - 3763 (+4).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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