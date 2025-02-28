Более тысячи оккупантов. Генштаб озвучил потери врага за сутки
Всего - почти 875 тысяч
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1060 российских захватчиков, 13 танков, 17 бронемашин и 54 артсистемы.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 874560 (+1060)
- танков - 10222 (+13)
- боевых бронированных машин - 21234 (+17)
- артиллерийских систем - 23847 (+54)
- РСЗО - 1303 (+1)
- средства ПВО - 1087 (+0)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27274 (+172)
- крылатые ракеты - 3085 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 38994 (+126)
- специальная техника - 3763 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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