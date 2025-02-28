Премьер Британии заявил о готовности отправить войска и авиацию в Украину
Уже не впервые
Getty Images/Global Images Ukraine
Британия готова отправить своих военнослужащих в Украину в качестве миротворцев. Такое заявление сделал британский премьер-министр Кир Стармер после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
"Скоро будет 80-я годовщина победы над нацизмом в Европе, и Америка и Соединенное Королевство стояли бок о бок для достижения мира. И сейчас мы стоим, чтобы остановить войну в Украине.
США могут дать самолеты и оружие для того, чтобы поддержать это соглашение. Только таким образом мир будет продолжаться. Мы не дадим Путину возможности возобновить эту войну. Европейские лидеры поддерживают нас в этом.
Мы берем на себя большую ответственность за безопасность. Я тесно сотрудничаю с другими европейскими лидерами над этим, и я четко понимаю, что Соединенное Королевство готово отправить свои войска и самолеты, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками. Потому что это единственный способ, при котором мир будет продолжаться", - подчеркнул он.
По словам Стармера, уже 18 стран присоединяется к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине. 2 марта Великобритания примет их для дальнейших переговоров по Украине.
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