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Россия запустила ночью более 200 БПЛА. Как отработала ПВО?

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Россия запустила ночью более 200 БПЛА. Как отработала ПВО?

Генштаб

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В ночь на 28 февраля оккупанты атаковали 208-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 107-и шахедов и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. 97 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье.

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Источник:
Повітряні сили
Опубликовал: Александр Бураков
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