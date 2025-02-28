Еще одна страна объявила о готовности отправить в Украину миротворцев

Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин заявил, что его страна готова отправить миротворцев в Украину для послевоенной безопасности.

Об этом он сказал по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Я сказал господину Зеленскому, что Ирландия открыта для помощи, включая отправку миротворцев в Украину. Это приоритет, потому что сам по себе он дает Украине определенные гарантии безопасности, но экономически тоже открывает очень значительные возможности для Украины в будущем, и он ценит нашу непоколебимую с самого начала поддержку вступления Украины в Европейский Союз", - подчеркнул Мартин.

24 февраля, Дональд Трамп заявил, что не против возможной отправки европейских войск в Украину. В частности это возможно в рамках "мирного соглашения".



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