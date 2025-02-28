Шмыгаль назвал следующие шаги после подписания соглашения с США
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Соглашение о полезных ископаемых с США определяет рамочные условия для подписания будущего соглашения о создании инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По его словам, после подписания соглашения:
- будет создана соответствующая делегация, которую утвердят решением Кабинета министров. Делегация, в свою очередь, получит соответствующие директивы;
- правительства Украины и Штатов будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления нашей страны.
Также премьер акцентировал на вопросе гарантий безопасности для Украины.
"Гарантии безопасности прописаны в пункте 10, где говорится о том, что это предварительное соглашение входит в архитектуру наших соглашений, которые уже существуют с США - подписано соглашение о гарантиях безопасности.
Украина по состоянию на сегодня имеет подписанных около 30 соглашений о гарантиях безопасности. Все они подписаны на уровне лидеров стран, наших партнеров, и несут абсолютно правовую нагрузку. Часть из них уже работает очень конкретно: нам выделяют финансовый ресурс, оружие, соответствующую помощь по безопасности", - отметил Шмыгаль.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом для подписания рамочного соглашения о природных ресурсах.
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