Шмыгаль назвал следующие шаги после подписания соглашения с США

Соглашение о полезных ископаемых с США определяет рамочные условия для подписания будущего соглашения о создании инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, после подписания соглашения:

будет создана соответствующая делегация, которую утвердят решением Кабинета министров. Делегация, в свою очередь, получит соответствующие директивы;

правительства Украины и Штатов будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления нашей страны.

Также премьер акцентировал на вопросе гарантий безопасности для Украины.

"Гарантии безопасности прописаны в пункте 10, где говорится о том, что это предварительное соглашение входит в архитектуру наших соглашений, которые уже существуют с США - подписано соглашение о гарантиях безопасности. Украина по состоянию на сегодня имеет подписанных около 30 соглашений о гарантиях безопасности. Все они подписаны на уровне лидеров стран, наших партнеров, и несут абсолютно правовую нагрузку. Часть из них уже работает очень конкретно: нам выделяют финансовый ресурс, оружие, соответствующую помощь по безопасности", - отметил Шмыгаль.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом для подписания рамочного соглашения о природных ресурсах.