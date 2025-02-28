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Шмыгаль назвал следующие шаги после подписания соглашения с США

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Шмыгаль назвал следующие шаги после подписания соглашения с США

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Соглашение о полезных ископаемых с США определяет рамочные условия для подписания будущего соглашения о создании инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, после подписания соглашения:

  • будет создана соответствующая делегация, которую утвердят решением Кабинета министров. Делегация, в свою очередь, получит соответствующие директивы;
  • правительства Украины и Штатов будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления нашей страны.

Также премьер акцентировал на вопросе гарантий безопасности для Украины.

"Гарантии безопасности прописаны в пункте 10, где говорится о том, что это предварительное соглашение входит в архитектуру наших соглашений, которые уже существуют с США - подписано соглашение о гарантиях безопасности.

Украина по состоянию на сегодня имеет подписанных около 30 соглашений о гарантиях безопасности. Все они подписаны на уровне лидеров стран, наших партнеров, и несут абсолютно правовую нагрузку. Часть из них уже работает очень конкретно: нам выделяют финансовый ресурс, оружие, соответствующую помощь по безопасности", - отметил Шмыгаль.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом для подписания рамочного соглашения о природных ресурсах.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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