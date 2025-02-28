Стефанчук: Гарантии безопасности могут быть скрыты в тексте соглашения с США
Спикер ВР высказался о соглашении о редкоземельных минералах
iportal.rada.gov.ua
Гарантии безопасности могут быть скрыты в некоторых положениях соглашения о создании Инвестиционного фонда, которое сегодня должны подписать в США.
Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Интерфакс-Украина.
"Гарантии безопасности для нас являются приоритетом. Но не всегда надо гарантии безопасности выделять как гарантии безопасности, иногда они могут быть скрыты в экономических вопросах, в вопросах социальных и других. Не обязательно надо писать, что мы вам передадим столько-то и такого-то оружия, если оно просто может пройти путем экономической помощи, условно говоря, взносом в тот или иной фонд", - сказал он.
По словам главы парламента, соглашение имеет потенциал предоставить мощную безопасность Украине.
Стефанчук дал понять, что народные депутаты не участвовали в подготовке соглашения.
"Есть вещи, которые возлагаются на... Кабинет Министров, а есть вещи, которые возлагаются... на Верховную Раду. В Конституции четко определены полномочия, " - объяснил он.
По его словам, пока решения Кабинета Министров не потребуют принятия в парламенте, но "как только там будут приниматься решения, которые потребуют соответствующих законодательных инициатив, соответствующих утверждений... без Верховной Рады этого не будет происходить".
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