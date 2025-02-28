  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стефанчук: Гарантии безопасности могут быть скрыты в тексте соглашения с США
В тренде

Стефанчук: Гарантии безопасности могут быть скрыты в тексте соглашения с США

Общие новости

Спикер ВР высказался о соглашении о редкоземельных минералах

Стефанчук: Гарантии безопасности могут быть скрыты в тексте соглашения с США

iportal.rada.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Гарантии безопасности могут быть скрыты в некоторых положениях соглашения о создании Инвестиционного фонда, которое сегодня должны подписать в США.

Читайте такжеТрамп: Не могу поверить, что назвал Зеленского диктатором. ВИДЕО

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Интерфакс-Украина.

"Гарантии безопасности для нас являются приоритетом. Но не всегда надо гарантии безопасности выделять как гарантии безопасности, иногда они могут быть скрыты в экономических вопросах, в вопросах социальных и других. Не обязательно надо писать, что мы вам передадим столько-то и такого-то оружия, если оно просто может пройти путем экономической помощи, условно говоря, взносом в тот или иной фонд", - сказал он.

По словам главы парламента, соглашение имеет потенциал предоставить мощную безопасность Украине.

Стефанчук дал понять, что народные депутаты не участвовали в подготовке соглашения.

"Есть вещи, которые возлагаются на... Кабинет Министров, а есть вещи, которые возлагаются... на Верховную Раду. В Конституции четко определены полномочия, " - объяснил он.

По его словам, пока решения Кабинета Министров не потребуют принятия в парламенте, но "как только там будут приниматься решения, которые потребуют соответствующих законодательных инициатив, соответствующих утверждений... без Верховной Рады этого не будет происходить".

По теме
yellow-arrow
Россияне пытаются прорваться на Сумщине, силы обороны отбили штурм
yellow-arrow
Шмыгаль назвал следующие шаги после подписания соглашения с США
yellow-arrow
Еще одна страна объявила о готовности отправить в Украину миротворцев
война с россией Руслан Стефанчук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости