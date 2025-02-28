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Россияне пытаются прорваться на Сумщине, силы обороны отбили штурм

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Судя по всему, россияне хотят двигаться к ключевой дороге, по которой происходит обеспечение украинской группировки в Курской области

Россияне пытаются прорваться на Сумщине, силы обороны отбили штурм

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские войска 25 февраля штурмовали участок границы в Сумской области и зашли на украинскую территорию: Силы обороны выбили врага, который однако продолжает попытки штурма пехотой, боевые действия продолжаются.

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Об этом заявил спикер Генштаба майор Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде".

"О ситуации в районе населенного пункта Новенькое в Сумской области, вблизи границы с Россией.

25 февраля противник штурмовал этот участок границы силами до двух механизированных отделений, пересек государственную границу Украины, однако был блокирован и отброшен на территорию РФ", - сказал Лиховий.

Как объясняет Лиховий, в дальнейшем российские войска продолжают попытки штурмовых действий, теперь уже пехотными группами. В то же время Силы обороны Украины принимают меры, чтобы не допустить перерезания врагом украинской логистики. Боевые действия в этом районе продолжаются.

Как свидетельствует карта проекта Deep State, этот район относится к "серой зоне".

По словам собеседников УП в подразделениях, работающих на Курщине, от села Новенькое россияне хотят двигаться к ключевой дороге, по которой происходит обеспечение украинской группировки в Курской области – Сумы-Юнаковка-Суджа.

Отмечается, что с начала 2025-го года россияне активно работают FPV-дронами по этой дороге, доставая через границу на сторону Украины на 7-10 километров, что является очень существенной глубиной. Теперь же они хотят полностью перерезать дорогу, говорят источники УП.

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