Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 28 февраля в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Президент США пожал руку Зеленскому на крыльце Белого дома, когда тот вышел из автомобиля.

Зеленского приветствовали в Белом доме военнослужащие, которые несли 56 флагов всех американских штатов и территорий, а также флаги США и Украины.

Это уже пятый визит Зеленского в Белый дом. Последний раз Владимир Зеленский имел личную встречу с Трампом в декабре в Париже во время открытия Нотр-Дама после реконструкции. Тогда Дональд Трамп еще официально не вступил в должность президента США.

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Зеленский приехал в Белый дом после встречи с американскими сенаторами.

Перед встречей у Трампа и Зеленского запланированы короткие заявления для СМИ, а после встречи заявления обоих президентов для медиа и совместная пресс-конференция в 13:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени).

Перед тем запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

???????????????????? Trump personally met Zelensky! pic.twitter.com/svMtJQJoKu — Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) February 28, 2025