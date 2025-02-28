Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. ВИДЕО
Начались переговоры
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 28 февраля в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Президент США пожал руку Зеленскому на крыльце Белого дома, когда тот вышел из автомобиля.
Зеленского приветствовали в Белом доме военнослужащие, которые несли 56 флагов всех американских штатов и территорий, а также флаги США и Украины.
Это уже пятый визит Зеленского в Белый дом. Последний раз Владимир Зеленский имел личную встречу с Трампом в декабре в Париже во время открытия Нотр-Дама после реконструкции. Тогда Дональд Трамп еще официально не вступил в должность президента США.
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Зеленский приехал в Белый дом после встречи с американскими сенаторами.
Перед встречей у Трампа и Зеленского запланированы короткие заявления для СМИ, а после встречи заявления обоих президентов для медиа и совместная пресс-конференция в 13:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени).
Перед тем запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.
???????????????????? Trump personally met Zelensky! pic.twitter.com/svMtJQJoKu— Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) February 28, 2025
Really good bipartisan meeting before President Zelensky heads to the White House. We stand with Ukraine.???????? pic.twitter.com/s5NJx0BcKZ— Amy Klobuchar (@amyklobuchar) February 28, 2025
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